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بالصور: سياسات ابن سلمان.. الحرم المكي فارغ والملاهي الليلية مكتظة

ويتساءل سائل هنا: "لماذا لا يزيل النظام السعودي مراقص هيئة الترفيه والحفلات الماجنة بعد شكوى ملايين من المواطنين؟".
رمز الخبر: ۵۴۱۷۰
تأريخ النشر: 12 July 2021

عبّر الآلاف بوسائل التواصل الإجتماعي في السعودية ومن دول عربية و اسلامية، عن عدم إرتياحهم من منع فريضة الحج التي تعتبر معطلة للعام الثاني على التوالي.

وأبرزت صور متداولة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، للكعبة المشرفة دون مصلين وحجاج من جميع أنحاء العالم الإسلامي وتداول هؤلاء في المقابل، صوراً للملاهي الليلية المليئة بالسعوديين من كلا الجنسين، وذلك قبل يوم واحد من بدء موسم الحج.

وترحم البعض على ايام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و أنهم لو متواجدين الآن لما تجرأت نانسي على اقامة حفلة في المملكة.

وفي العام الماضي، مُنعت الصحافة الأجنبية من تغطية مناسك الحج، والتي عادة ما تكون حدثا إعلاميا عالميا ضخما.

وكانت السعودية قد أعلنت أن موسم الحج هذا العام 2021 سيقتصر على مواطنيها والمقيمين داخل المملكة، نظرًا لاستمرار انتشار فيروس كورونا وظهور تحورات جديدة له في العالم.

وقالت وزارة الحج إنه سيُسمح لحوالي 60 ألف شخص فقط بتأدية مناسك الحج هذا العام، وستتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاما وجميعهم تلقوا التطعيم، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وكانت السعودية قد سمحت، في العام الماضي، لألف شخص فقط بأداء فريضة الحج بسبب الوباء وفي العادة يؤدي مناسك الحج سنويا أكثر من مليوني حاج من جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وفرضت السلطات السعودية منذ تفشي جائحة كورونا قيودا على التجمعات وأغلقت البلاد لكنها قررت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فتح المسجد الحرام للصلاة للمرة الأولى منذ سبعة أشهر واستأنفت جزئيا أداء العمرة طوال العام.

والحد الأقصى لمن يؤدون مناسك العمرة 20 ألف شخص في اليوم، مع ما مجموعه 60 ألف من المصلين المسموح لهم بأداء الصلاة اليومية في المسجد.

وتستمر السلطات في حظر الاقتراب أو لمس الحجر الأسود، أثناء المناسك.

وكان مواطنون تقدموا بسلسلة شكاوى للاعتراض أو إزالة مراقص هيئة الترفيه ومقاهي ليلية وعدم إقامة الحفلات الصاخبة في أحياء المملكة، لكن دون أن تتعاطى معها رسميا.

ولم يتوقف الأمر عند تجاهل الشكوى بل قام النظام السعودي باعتقال المواطنين الذين يقدمون الشكاوى ضد المقاهي والحفلات الصاخبة.

وفي المقابل وفي خطوة تعكس مدى سعى الحاكم الشاب للمملكة سلخ بلاد الحرمين عن هويتها الإسلامية، قام النظام السعودي بإزالة (مصلى) من أحد الأحياء السكنية.

واللافت في الأمر أن إزالة الـ (مُصلى) جاء بعد شكوى إحدى النساء في المنطقة.

ويتساءل سائل هنا: "لماذا لا يزيل النظام السعودي مراقص هيئة الترفيه والحفلات الماجنة بعد شكوى ملايين من المواطنين؟".

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بالصور: سياسات ابن سلمان.. الحرم المكي فارغ والملاهي الليلية مكتظة
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