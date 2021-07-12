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افتتاح أول مركز دولي للابتكار في ایران

وتم انشاء هذا المركز من قبل جامعة أهل البيت (عليهم السلام) الدولية بالتعاون مع دائرة العلوم والتقنيات برئاسة الجمهورية لتسهيل عملية تسويق الأفكار القائمة على المعرفة.
رمز الخبر: ۵۴۱۶۹
تأريخ النشر: 12 July 2021

افتتح مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية سورنا ستاري اليوم الاحد أول مركز دولي للابتكار في ايران بعنوان "مركز ياس الدولي للابتكار".

وتم انشاء هذا المركز من قبل جامعة أهل البيت (عليهم السلام) الدولية بالتعاون مع دائرة العلوم والتقنيات برئاسة الجمهورية لتسهيل عملية تسويق الأفكار القائمة على المعرفة.

وقال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية خلال مراسم افتتاح هذا المركز: مراكز الإبداع والابتكار التي تم إنشاؤها بهدف تطوير الصناعات الثقافية في البلاد تتطور أيضًا لنفس الغرض، وبدعم من دائرة العلوم والتقنيات في رئاسة الجمهورية، تم إنشاء مراكز الابتكار وتصدير التقنيات الإيرانية في بلدان أخرى لتسهيل تصدير المنتجات التقنية المحلية.

واضاف رئيس المؤسسة الوطنية للنخب: من شأن جامعة أهل البيت ومركز ياس للابتكار، ان يكونا مركزًا لتصدير التقنيات الإيرانية والسلع القائمة على المعرفة، والطلاب الاجانب هم سفراء لتعريف قدرات ايران إلى العالم، والمنتج هو نتيجة استثمارات القطاع الخاص، ويجب أن تكون الحكومة فقط هي الجهة المُيسرة وبناء البنى التحتية.

من جانبه قال الامين العام للمجمع العالمي لأهل البيت (ع) حجة الاسلام رضا رمضاني: المجمع لديه حاليا تعاملات مع 144 بلدا ولديه 18 مليون متابع، إن تطوير العلاقات الدولية هو أهم هدف لنا.

وتابع قائلا: ينبغي أن نحاول تقديم مهارات إيران وقدراتها إلى دول أخرى بمساعدة الطلاب الأجانب، وهذا يتطلب دعما جادا، ويتمتع "مركز ياس للابتكار" بقدرة كبيرة على إدخال القدرات التقنية الإيرانية إلى الدول الأخرى.

تجدر الاشارة الى ان مركز ياس الدولي للابتكار يسعى إلى القيام بدور رئيسي في بناء القدرات والتنمية الثقافية والاقتصادية للمسلمين في جميع أنحاء العالم من خلال جذب وتنظيم وإدارة وتعزيز الشركات الناشئة والشركات التقنية والأكاديميين الناشطين في مجال مهام جامعة أهل البيت (ع).

ويتيح مركز الابتكار هذا امكانية حضور الطلاب الأجانب في الشركات المعرفية والشركات الناشئة، وبعد الدراسة واكتساب المهارات في مركز ياس للابتكار، يمكن لهؤلاء الطلاب الاستعداد لتطوير صادرات المنتجات القائمة على المعرفة وإنشاء فروع للشركات المعرفية والشركات الناشئة في بلدانهم.

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