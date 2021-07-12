هجوم صاروخي جديد يستهدف القاعدة الامريكية بدير الزور



أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، بأن هجوما صاروخيا ثانيا استهدف القاعدة العسكرية الامريكية في حقل كونيكو للغاز في دير الزور شرقي سوريا، بعد أن تعرضت لهجوم أول بأربعة صواريخ في ساعات الصباح الأولى.



وذكرت مصادر بأن "هجوما صاروخيا عنيفا بعشرات الصواريخ استهدف الجناح العسكري الامريكي في قاعدة كونيكو النفطية" في دير الزور.



واضافت أن "دوي صافرات الانذار سمع داخل قاعدة كونيكو العسكرية، والتي تشغلها القوات الامريكية بدير الزور المحاذية للحدود العراقية".



كما كشفت عن "تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي فوق منطقة معيزيلة شمال دير الزور، عقب الهجوم الصاروخي مجهول المصدر على قاعدة كونيكو".



وكان التلفزيون السوري قد أفاد في وقت سابق، الاحد، نقلا عن مصادر محلية بأن انفجارا كبيرا سمع دويه من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها في ريف دير الزور الشرقي.



وقالت بعض المصادر إن اربعة صواريخ أصابت القاعدة، فيما تحدث مراسل العالم عن تحليق مكثف للطيران الأمريكي في سماء المنطقة عقب الانفجار.



واعترف مسؤول عسكري أمريكي بالهجوم، وقال إن القوات الأمريكية شرقي سوريا تعرضت لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية.



ويعد "كونيكو" أحد حقول النفط والغاز الواقعة في شمال سوريا التي بقيت فيها القوات الأمريكية بعد قرار اشنطن الانسحاب من الشمال السوري، وذلك بذريعة "حمايتها" حتى لا تسقط مجددا في أيدي تنظيم "داعش".



المصدر : العالم