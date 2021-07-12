النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۸مشاهدات
‍ پ

هجوم صاروخي جديد يستهدف القاعدة الامريكية بدير الزور

"دوي صافرات الانذار سمع داخل قاعدة كونيكو العسكرية، والتي تشغلها القوات الامريكية بدير الزور المحاذية للحدود العراقية".
رمز الخبر: ۵۴۱۶۷
تأريخ النشر: 12 July 2021


أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، بأن هجوما صاروخيا ثانيا استهدف القاعدة العسكرية الامريكية في حقل كونيكو للغاز في دير الزور شرقي سوريا، بعد أن تعرضت لهجوم أول بأربعة صواريخ في ساعات الصباح الأولى.

وذكرت مصادر بأن "هجوما صاروخيا عنيفا بعشرات الصواريخ استهدف الجناح العسكري الامريكي في قاعدة كونيكو النفطية" في دير الزور.

واضافت أن "دوي صافرات الانذار سمع داخل قاعدة كونيكو العسكرية، والتي تشغلها القوات الامريكية بدير الزور المحاذية للحدود العراقية".

كما كشفت عن "تحليق مكثف لطيران الاحتلال الأمريكي فوق منطقة معيزيلة شمال دير الزور، عقب الهجوم الصاروخي مجهول المصدر على قاعدة كونيكو".

وكان التلفزيون السوري قد أفاد في وقت سابق، الاحد، نقلا عن مصادر محلية بأن انفجارا كبيرا سمع دويه من جهة معمل كونيكو للغاز الذي تتخذه القوات الأمريكية قاعدة لها في ريف دير الزور الشرقي.

وقالت بعض المصادر إن اربعة صواريخ أصابت القاعدة، فيما تحدث مراسل العالم عن تحليق مكثف للطيران الأمريكي في سماء المنطقة عقب الانفجار.

واعترف مسؤول عسكري أمريكي بالهجوم، وقال إن القوات الأمريكية شرقي سوريا تعرضت لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية.

ويعد "كونيكو" أحد حقول النفط والغاز الواقعة في شمال سوريا التي بقيت فيها القوات الأمريكية بعد قرار اشنطن الانسحاب من الشمال السوري، وذلك بذريعة "حمايتها" حتى لا تسقط مجددا في أيدي تنظيم "داعش".

المصدر : العالم

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بالصور: سياسات ابن سلمان.. الحرم المكي فارغ والملاهي الليلية مكتظة
افتتاح أول مركز دولي للابتكار في ایران
قائد البحرية الايرانية: اميركا مرعوبة من تواجد ايران في المحيط الاطلسي
هجوم صاروخي جديد يستهدف القاعدة الامريكية بدير الزور
قبسات من حياة الامام محمد الجواد (ع) باب المراد
ولايتي: أحمد جبريل شخصية ثورية ومؤثرة ورمز من رموز المقاومة الفلسطينية
الزهار : محمود عباس لا يمثل الشارع الفلسطيني
بالصورة: أطفال ايرانيون یفوزون بجوائز من أولمبياد الفن في امريكا
سفير إيران في اليمن: صمود اليمنيين سيستمر حتى النصر النهائي
السفير مسجدي يؤكد دعم ايران لامن العراق واقامة الانتخابات البرلمانية
حركة "حماس" تدعو الشعب الفلسطيني لاستمرار مواجهة العدو الصهيوني
سفير كوريا الجنوبية الجديد يُقدّم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيراني
الإمارات ستفتتح سفارتها رسميا في الأراضي المحتلة
قائد الثورة يُثمّن رسالة الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية
مجزرة سربرينيتسا تعد من أحلك الفصول في التاريخ المعاصر للبشرية
المالكي: لا حل إلا بالالتزام بدولة القانون
الكعبي للأميركيين: لن نترككم وستبقى المقاومة حتى تحرير العراق
خطيب زادة: الساسة الغربيون باعوا انفسهم بثمن بخس بمشاركتهم في سيرك المنافقين
سوريا..قاعدة أمريكية في حقل كونيكو للغاز تتعرض لهجوم بقذائف الهاون
أنصار حركة فتح يحتشدون في رام الله لدعم محمود عباس
أمير حرب مخضرم ينشر مجموعات مسلحة تابعة له في إقليم هرات للتصدي لتقدم طالبان
عملية واسعة للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة البيضاء
الكاظمية المقدسة تحتضن حشود المعزين بشهادة الامام محمد الجواد (ع)
وزير الامن يعزي بوفاة احمد جبريل
الرئيس الكرواتي يهنئ الرئيس الايراني المنتخب
فنانة ايرانية تفوز بجائزة "افضل ممثلة" في مهرجان لوس انجلوس السينمائي
لبنان..وفاة رضيعة لم تكمل عامها الأول والأهل يقولون إنها ضحية عدم توفر أدوية تخفيض الحرارة
وصول طائرتين عسكريتين من مصر تحملان معدات ومستلزمات طبية لمكافحة كورونا
سفير صربيا في إيران: العلاقات بين طهران وبلغراد في أفضل مستوى
فلسطينيون تحرمهم سلطات الاحتلال من الهوية الفلسطينية يطالبون بـ"لم الشمل" والسفر
پرطرفدارترین عناوین
حكومة الاحتلال الجديدة تفشل في أول اختبار لها في الكنيست الإسرائيلي