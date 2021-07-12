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ولايتي: أحمد جبريل شخصية ثورية ومؤثرة ورمز من رموز المقاومة الفلسطينية

وتابع، التقيت به كثيرا. ولم يتردد للحظة في النضال من أجل فلسطين ولم يساوم بل كان يقود الجميع. كما كان يؤمن بحماس.
رمز الخبر: ۵۴۱۶۵
تأريخ النشر: 12 July 2021

وصف مستشار قائد الثورة الإسلامية في الشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الفقيد أحمد جبريل، بالشخصية الثورية والمؤثرة، معتبرا جبريل رمزاً من رموز المقاومة الفلسطينية.

وفي حوار مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء قال ولايتي، كان المرحوم أحمد جبريل صادقاً جداً، وشخصا صريحا ومن المؤيدين والمناصرين الدائمين للجمهورية الإسلامية. وكان مؤيداً لكل الحركات الإسلامية التي كانت تحدث في المنطقة.

وأضاف، كما كانت له علاقات جيدة مع ليبيا وكان يتلقى الدعم منها. فلم يكن يأخذ ذلك الدعم ليخزنه، بل استخدمه بأفضل الطرق. خاصة في حرب الـ16 يوماً بين حزب الله وإسرائيل عام 1996.

واشار ولايتي الى حرب الـ16 يوماً بين حزب الله وإسرائيل عام 1996، وقال، في ذلك الوقت، علم الصهاينة من خلال جواسيسهم أن حزب الله يمتلك 1000 صاروخ كاتيوشا وسيطلق 100 صاروخ في كل اليوم. لقد انتظروا حتى تنفذ صواريخ حزب الله بعد 10 أيام ، لكن حزب الله أطلق 100 صاروخ أخرى في اليوم الحادي عشر، وفي اليوم الثاني عشر، وكذلك في اليوم السادس عشر إلى أن استسلمت إسرائيل.

وأضاف، قد لا يعرف أحد مصدر هذه الصواريخ. كان أحمد جبريل الذي سلمها جميعها إلى حزب الله. فقد فتح مستودعاته امام حزب الله وقال ليأخذ ما يريد.

وتابع، التقيت به كثيرا. ولم يتردد للحظة في النضال من أجل فلسطين ولم يساوم بل كان يقود الجميع. كما كان يؤمن بحماس.

وحول لقائه بمؤسس الثورة الإسلامية الامام الخميني الراحل (رض)، قال ولايتي، لا اعتقد بأنه كان هناك لقاء خاص ولكن كان يلتقي قائد الثورة الإسلامية الامام الخامنئي بشكل دائم حيث كان يحظى باحترام خاص من بين جميع الفلسطينيين.

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