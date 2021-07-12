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حجة الاسلام محسن قمي:

قائد الثورة يُثمّن رسالة الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية

وكتب حجة الإسلام والمسلمين نائب مسؤول العلاقات الدولية، محسن قمي، في مكتب قائد الثورة، رسالة إلى رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية، محمد البهيسي، رسالة يبلغ فيها تقدير قائد الثورة الإسلامية حيث يقول: "كانت عملية سيف القدس تجسيداً لجزء صغير من القوة وقدرة جبهة المقاومة".
رمز الخبر: ۵۴۱۵۷
تأريخ النشر: 12 July 2021

ثمن الامام الخامنئي رسالة الفلسطين القاطنين في المخيمات السورية على امتنانهم وتقديرهم له في دعم حرب الـ 12 يوم ضد الاحتلال الصهيوني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في أعقاب رسالة عدد كبير من الفلسطينيين المقيمين في المخيمات السورية بمناسبة انتصار الأمة والمقاومة الفلسطينية في حرب الـ 12 يوما ضد نظام الاحتلال في القدس وامتنانهم وشكرهم لقائد الثورة الإسلامية والشعب الإيراني على دعم المقاومة والشعب الفلسطيني، شكر قائد الثورة الفلسطينيين على رسالتهم.

وكتب حجة الإسلام والمسلمين نائب مسؤول العلاقات الدولية، محسن قمي، في مكتب قائد الثورة، رسالة إلى رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية الإيرانية، محمد البهيسي، رسالة يبلغ فيها تقدير قائد الثورة الإسلامية حيث يقول: "كانت عملية سيف القدس تجسيداً لجزء صغير من القوة وقدرة جبهة المقاومة".

وكما أضاف حجة الإسلام قمي في هذه الرسالة: "أظهر الدفاع البطولي للشعب الفلسطيني الغيور عن المسجد الأقصى وأرض القدس، هذه المرة وحدة الشعب في جميع المناطق الفلسطينية، والتنسيق الرائع لجميع فصائل المقاومة، ونهاية أيام سيطرة الصهاينة المغتصبين لأرض فلسطين. لقد آن الأوان لهزيمة محتلي الأرض المقدسة، وبدأ عهد تحرير فلسطين وتحرير القدس الشريفة".

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