النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۹مشاهدات
‍ پ

امتداد أعمال العنف إلى العاصمة الاقتصادية للبلاد بعد سجن الرئيس السابق

تعرضت متاجر في جوهانسبرغ، المركز الاقتصادي لجنوب أفريقيا، خلال الليل للنهب وجرى إغلاق جزء من طريق إم2 السريع، اليوم الأحد، مع امتداد أعمال عنف متفرقة إلى المدينة عقب سجن رئيس البلاد السابق جاكوب زوما.
رمز الخبر: ۵۴۱۵۳
تأريخ النشر: 12 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ كان إقليم كوازولو ناتال، مسقط رأس زوما، هو الذي شهد القدر الأكبر من أعمال العنف وهو المكان الذي بدأ فيه قضاء عقوبة السجن 15 شهرا بتهمة ازدراء المحكمة مساء يوم الأربعاء.

واعتبر الحكم على زوما وتنفيذه اختبارا لقدرة الدولة على تطبيق القانون بعدالة في عهد ما بعد الفصل العنصري حتى على سياسيين نافذين بعد 27 عاما من تمكن المؤتمر الوطني الأفريقي من الإطاحة بالحكام من الأقلية البيضاء وبدء عهد من الديمقراطية. لكن سجن زوما أغضب مؤيديه وكشف انقسامات داخل الحزب.

وقالت الشرطة إن بعض العناصر الإجرامية تستغل الغضب الذي يشعر به البعض من سجن زوما للسرقة والتسبب في أضرار.

وذكرت الشرطة في جوهانسبرغ أن بلاغات وردتها أيضا بشأن إطلاق أعيرة نارية على المركبات المارة على طريق سريع.

كانت المحكمة قد أصدرت حكما بسجن زوما 15 شهرا بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية في فبراير/ شباط الماضي، بتقديم أدلة لتحقيق في فساد خلال فترة حكمه التي استمرت تسع سنوات حتى عام 2018.

وقدم زوما طعنا على الحكم الصادر بحقه أمام المحكمة الدستورية على أسس من بينها تدهور صحته وخطر عدوى كوفيد-19 وسينظر في الطعن غدا الاثنين، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقال مسؤولون في البرلمان، اليوم الأحد، إن هناك "تعاطفا مع المصاعب الشخصية التي يواجهها الرئيس السابق جاكوب زوما. لكن حكم القانون وسيادة الدستور يجب أن يسودا".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بالصور: سياسات ابن سلمان.. الحرم المكي فارغ والملاهي الليلية مكتظة
افتتاح أول مركز دولي للابتكار في ایران
قائد البحرية الايرانية: اميركا مرعوبة من تواجد ايران في المحيط الاطلسي
هجوم صاروخي جديد يستهدف القاعدة الامريكية بدير الزور
قبسات من حياة الامام محمد الجواد (ع) باب المراد
ولايتي: أحمد جبريل شخصية ثورية ومؤثرة ورمز من رموز المقاومة الفلسطينية
الزهار : محمود عباس لا يمثل الشارع الفلسطيني
بالصورة: أطفال ايرانيون یفوزون بجوائز من أولمبياد الفن في امريكا
سفير إيران في اليمن: صمود اليمنيين سيستمر حتى النصر النهائي
السفير مسجدي يؤكد دعم ايران لامن العراق واقامة الانتخابات البرلمانية
حركة "حماس" تدعو الشعب الفلسطيني لاستمرار مواجهة العدو الصهيوني
سفير كوريا الجنوبية الجديد يُقدّم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيراني
الإمارات ستفتتح سفارتها رسميا في الأراضي المحتلة
قائد الثورة يُثمّن رسالة الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية
مجزرة سربرينيتسا تعد من أحلك الفصول في التاريخ المعاصر للبشرية
المالكي: لا حل إلا بالالتزام بدولة القانون
الكعبي للأميركيين: لن نترككم وستبقى المقاومة حتى تحرير العراق
خطيب زادة: الساسة الغربيون باعوا انفسهم بثمن بخس بمشاركتهم في سيرك المنافقين
سوريا..قاعدة أمريكية في حقل كونيكو للغاز تتعرض لهجوم بقذائف الهاون
أنصار حركة فتح يحتشدون في رام الله لدعم محمود عباس
أمير حرب مخضرم ينشر مجموعات مسلحة تابعة له في إقليم هرات للتصدي لتقدم طالبان
عملية واسعة للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة البيضاء
الكاظمية المقدسة تحتضن حشود المعزين بشهادة الامام محمد الجواد (ع)
وزير الامن يعزي بوفاة احمد جبريل
الرئيس الكرواتي يهنئ الرئيس الايراني المنتخب
فنانة ايرانية تفوز بجائزة "افضل ممثلة" في مهرجان لوس انجلوس السينمائي
لبنان..وفاة رضيعة لم تكمل عامها الأول والأهل يقولون إنها ضحية عدم توفر أدوية تخفيض الحرارة
وصول طائرتين عسكريتين من مصر تحملان معدات ومستلزمات طبية لمكافحة كورونا
سفير صربيا في إيران: العلاقات بين طهران وبلغراد في أفضل مستوى
فلسطينيون تحرمهم سلطات الاحتلال من الهوية الفلسطينية يطالبون بـ"لم الشمل" والسفر
پرطرفدارترین عناوین
حكومة الاحتلال الجديدة تفشل في أول اختبار لها في الكنيست الإسرائيلي