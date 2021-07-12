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قمة سعودية عُمانية في نيوم بين الملك سلمان والسلطان هيثم بن طارق

في أول لقاء رسمي منذ جائحة كورونا، استقبل الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، سلطان عمان هيثم بن طارق في نيوم.
رمز الخبر: ۵۴۱۴۸
تأريخ النشر: 12 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ عقد بن عبدالعزيز، جلسة مباحثات رسمية مع بن طارق، تتناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها، والتعاون حول القضايا المشتركة، بحسب الإعلام السعودي.

ففي أول زيارة خارجية رسمية له، توجه سلطان عمان هيثم بن طارق إلى السعودية، اليوم الأحد، تلبية لدعوة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، حسبما أعلن الديوان السلطاني العماني، بينما تُسلط الأضواء على ملفات رئيسية من المتوقع أن يناقشها المسؤولون في البلدين الخليجين.

وفي الوقت الذي تسعى فيه السلطنة لتنويع موارد اقتصادها بعيدا عن صادرات النفط والغاز، فهي تريد أيضا الاحتفاظ بدورها الحيادي في السياسة والدبلوماسية بمنطقة الشرق الأوسط على الطريقة السويسرية.

وفي محاولة لإنهاء حرب التحالف السعودي اليمن استضافت سلطنة عمان مسؤولين يمنيين من صنعاء لتسهيل المفاوضات بينهم وبين التحالف السعودي.

وتشترك السلطنة في حدود مع اليمن وتنتهج منذ فترة طويلة سياسة خارجية محايدة في النزاعات الإقليمية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، زار وفد عماني صنعاء، والتقى بقائد أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي.

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