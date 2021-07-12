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استهداف برج لنقل الطاقة الكهربائية جنوبي بغداد وإحباط محاولتين لتفجير أبراج طاقة شمالا

تعرض برج لنقل الطاقة للاستهداف في منطقة النهروان بجنوبي العاصمة بغداد اليوم الأحد، فيما أحبط محاولتين إرهابيتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى بشمال البلاد.
رمز الخبر: ۵۴۱۴۷
تأريخ النشر: 12 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ استهدف برج لنقل الطاقة الكهربائية، بعبوة ناسفة في منطقة النهروان بجنوب شرقي بغداد. وأسفر الاستهداف عن انهيار جزئي للبرج.

وقبل ساعات، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، إحباط محاولتين إرهابيتين لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى بشمال البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "القوات الأمنية فككت مجموعة عبوات ناسفة استهدفت أبراج الطاقة الكهربائية، بعدما زرعتها عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضافت، أن "قواتنا الأمنية بتشكيلاتها المختلفة من الدفاع والداخلية والحشد الشعبي تقوم بمراقبة خطوط نقل الطاقة الكهربائية على مدار الساعة وتحبط كل المحاولات الرامية لاستهداف الأبراج والمحطات، لضمان استقرار وصول التيار الكهربائي إلى مناطق البلاد كافة".

ويوم أمس، أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن بلاده أنفقت 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، فيما أعلن القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء.

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