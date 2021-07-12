إنطلاق المرحلة الثانية من عمليات تفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل

أطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من عمليات تفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل.

وذكرت مديرية إعلام الحشد أن "قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة شرعت، اليوم، بالمرحلة الثانية من عمليات تفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل".

واضاف البيان، أن "العمليات انطلقت في تمام الساعة 600 وبمشاركة قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة باللواء 33 واللواء 21 والأقسام التابعة لقيادة العمليات بإسناد من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية ومقاومة الدروع والطبابة التابعة لهيئة الحشد الشعبي وقطعات الجيش العراقي متمثلة باللواء 76 واللواء 75 ولواء مغاوير قيادة عمليات نينوى للجيش العراقي وقطعات من فوج سوات نينوى".

وتابع البيان: "وتهدف العملية لتطهير وتفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل من بقايا فلول داعش الإرهابية وتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية من العمليات التخريبية".

ولفت إلى أن "العمليات تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة من 7 محاور مقسمة على القوات المشتركة، محاور لواء 33 ومحاور لواء 21 للحشد الشعبي ومحاور قطعات الجيش العراقي وسوات نينوى".