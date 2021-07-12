النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۰مشاهدات
‍ پ

إنطلاق المرحلة الثانية من عمليات تفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل

أطلقت قوات الحشد الشعبي والجيش، اليوم الأحد، المرحلة الثانية من عمليات تفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل.
رمز الخبر: ۵۴۱۴۶
تأريخ النشر: 11 July 2021

وذكرت مديرية إعلام الحشد أن "قوات الحشد الشعبي والجيش والشرطة شرعت، اليوم، بالمرحلة الثانية من عمليات تفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل".

واضاف البيان، أن "العمليات انطلقت في تمام الساعة 600 وبمشاركة قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي متمثلة باللواء 33 واللواء 21 والأقسام التابعة لقيادة العمليات بإسناد من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية ومقاومة الدروع والطبابة التابعة لهيئة الحشد الشعبي وقطعات الجيش العراقي متمثلة باللواء 76 واللواء 75 ولواء مغاوير قيادة عمليات نينوى للجيش العراقي وقطعات من فوج سوات نينوى".

وتابع البيان: "وتهدف العملية لتطهير وتفتيش وتأمين مناطق جنوب الموصل من بقايا فلول داعش الإرهابية وتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية من العمليات التخريبية".

ولفت إلى أن "العمليات تواصل تقدمها وفق الخطط المرسومة من 7 محاور مقسمة على القوات المشتركة، محاور لواء 33 ومحاور لواء 21 للحشد الشعبي ومحاور قطعات الجيش العراقي وسوات نينوى".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بالصور: سياسات ابن سلمان.. الحرم المكي فارغ والملاهي الليلية مكتظة
افتتاح أول مركز دولي للابتكار في ایران
قائد البحرية الايرانية: اميركا مرعوبة من تواجد ايران في المحيط الاطلسي
هجوم صاروخي جديد يستهدف القاعدة الامريكية بدير الزور
قبسات من حياة الامام محمد الجواد (ع) باب المراد
ولايتي: أحمد جبريل شخصية ثورية ومؤثرة ورمز من رموز المقاومة الفلسطينية
الزهار : محمود عباس لا يمثل الشارع الفلسطيني
بالصورة: أطفال ايرانيون یفوزون بجوائز من أولمبياد الفن في امريكا
سفير إيران في اليمن: صمود اليمنيين سيستمر حتى النصر النهائي
السفير مسجدي يؤكد دعم ايران لامن العراق واقامة الانتخابات البرلمانية
حركة "حماس" تدعو الشعب الفلسطيني لاستمرار مواجهة العدو الصهيوني
سفير كوريا الجنوبية الجديد يُقدّم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيراني
الإمارات ستفتتح سفارتها رسميا في الأراضي المحتلة
قائد الثورة يُثمّن رسالة الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية
مجزرة سربرينيتسا تعد من أحلك الفصول في التاريخ المعاصر للبشرية
المالكي: لا حل إلا بالالتزام بدولة القانون
الكعبي للأميركيين: لن نترككم وستبقى المقاومة حتى تحرير العراق
أنصار حركة فتح يحتشدون في رام الله لدعم محمود عباس
خطيب زادة: الساسة الغربيون باعوا انفسهم بثمن بخس بمشاركتهم في سيرك المنافقين
أمير حرب مخضرم ينشر مجموعات مسلحة تابعة له في إقليم هرات للتصدي لتقدم طالبان
لبنان..وفاة رضيعة لم تكمل عامها الأول والأهل يقولون إنها ضحية عدم توفر أدوية تخفيض الحرارة
عملية واسعة للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة البيضاء
اعتصام مناصر لفلسطين امام متاجر بوما رفضا لدعمها للمنتخب الاسرائلي
سوريا..قاعدة أمريكية في حقل كونيكو للغاز تتعرض لهجوم بقذائف الهاون
الكاظمية المقدسة تحتضن حشود المعزين بشهادة الامام محمد الجواد (ع)
وزير الامن يعزي بوفاة احمد جبريل
الرئيس الكرواتي يهنئ الرئيس الايراني المنتخب
فلسطينيون تحرمهم سلطات الاحتلال من الهوية الفلسطينية يطالبون بـ"لم الشمل" والسفر
فنانة ايرانية تفوز بجائزة "افضل ممثلة" في مهرجان لوس انجلوس السينمائي
سرايا القدس: قدرات المقاومة وإمكانياتها باتت أكثر دقة
پرطرفدارترین عناوین
حكومة الاحتلال الجديدة تفشل في أول اختبار لها في الكنيست الإسرائيلي