النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۷۰مشاهدات
‍ پ

قوات الحدود تقيم سياجا على طول حدودها مع بيلاروس للحد من تدفق المهاجرين نحو أراضيها

بدأت ليتوانيا في إقامة سياج على طول حدودها مع بيلاروس لمسافة 550 كيلومترا، لردع مهاجري دولة ثالثة من الدخول.
رمز الخبر: ۵۴۱۴۴
تأريخ النشر: 11 July 2021

وکالة تبناك الإخبارية_تقول ليتوانيا إن السلطات البيلاروسية تشجع تدفق المهاجرين، بعد ان توترت العلاقات بين الجارتين في أعقاب انتخابات أغسطس / آب 2020 في بيلاروس، حيث أثارت نتائج التصويت قمعًا عنيفًا للمعارضة من قبل نظام لوكاشينكو.

وتتهم ليتوانيا، التي دعمت شخصيات معارضة في بيلاروسيا ومنحتهم اللجوء، جارتها بتنظيم المعابر الحدودية لأشخاص من العراق والشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي الشهرين الماضيين، عبر أكثر من 1500 شخص إلى ليتوانيا، أي 20 مرة أكثر من عام 2020 بأكمله.

وهذا الأسبوع، قال لوكاشينكو إن بلاده لن تغلق حدودها "وتصبح معسكرًا للأشخاص الفارين من أفغانستان وإيران والعراق وسوريا وليبيا وتونس".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
بالصور: سياسات ابن سلمان.. الحرم المكي فارغ والملاهي الليلية مكتظة
افتتاح أول مركز دولي للابتكار في ایران
قائد البحرية الايرانية: اميركا مرعوبة من تواجد ايران في المحيط الاطلسي
هجوم صاروخي جديد يستهدف القاعدة الامريكية بدير الزور
قبسات من حياة الامام محمد الجواد (ع) باب المراد
ولايتي: أحمد جبريل شخصية ثورية ومؤثرة ورمز من رموز المقاومة الفلسطينية
الزهار : محمود عباس لا يمثل الشارع الفلسطيني
بالصورة: أطفال ايرانيون یفوزون بجوائز من أولمبياد الفن في امريكا
سفير إيران في اليمن: صمود اليمنيين سيستمر حتى النصر النهائي
السفير مسجدي يؤكد دعم ايران لامن العراق واقامة الانتخابات البرلمانية
حركة "حماس" تدعو الشعب الفلسطيني لاستمرار مواجهة العدو الصهيوني
سفير كوريا الجنوبية الجديد يُقدّم أوراق اعتماده لوزير الخارجية الإيراني
الإمارات ستفتتح سفارتها رسميا في الأراضي المحتلة
قائد الثورة يُثمّن رسالة الفلسطينيين القاطنين في المخيمات السورية
مجزرة سربرينيتسا تعد من أحلك الفصول في التاريخ المعاصر للبشرية
المالكي: لا حل إلا بالالتزام بدولة القانون
الكعبي للأميركيين: لن نترككم وستبقى المقاومة حتى تحرير العراق
أنصار حركة فتح يحتشدون في رام الله لدعم محمود عباس
خطيب زادة: الساسة الغربيون باعوا انفسهم بثمن بخس بمشاركتهم في سيرك المنافقين
أمير حرب مخضرم ينشر مجموعات مسلحة تابعة له في إقليم هرات للتصدي لتقدم طالبان
لبنان..وفاة رضيعة لم تكمل عامها الأول والأهل يقولون إنها ضحية عدم توفر أدوية تخفيض الحرارة
عملية واسعة للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة البيضاء
اعتصام مناصر لفلسطين امام متاجر بوما رفضا لدعمها للمنتخب الاسرائلي
سوريا..قاعدة أمريكية في حقل كونيكو للغاز تتعرض لهجوم بقذائف الهاون
الكاظمية المقدسة تحتضن حشود المعزين بشهادة الامام محمد الجواد (ع)
وزير الامن يعزي بوفاة احمد جبريل
الرئيس الكرواتي يهنئ الرئيس الايراني المنتخب
فلسطينيون تحرمهم سلطات الاحتلال من الهوية الفلسطينية يطالبون بـ"لم الشمل" والسفر
فنانة ايرانية تفوز بجائزة "افضل ممثلة" في مهرجان لوس انجلوس السينمائي
سرايا القدس: قدرات المقاومة وإمكانياتها باتت أكثر دقة
پرطرفدارترین عناوین
حكومة الاحتلال الجديدة تفشل في أول اختبار لها في الكنيست الإسرائيلي