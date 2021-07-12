قوات الحدود تقيم سياجا على طول حدودها مع بيلاروس للحد من تدفق المهاجرين نحو أراضيها

بدأت ليتوانيا في إقامة سياج على طول حدودها مع بيلاروس لمسافة 550 كيلومترا، لردع مهاجري دولة ثالثة من الدخول.

وکالة تبناك الإخبارية_تقول ليتوانيا إن السلطات البيلاروسية تشجع تدفق المهاجرين، بعد ان توترت العلاقات بين الجارتين في أعقاب انتخابات أغسطس / آب 2020 في بيلاروس، حيث أثارت نتائج التصويت قمعًا عنيفًا للمعارضة من قبل نظام لوكاشينكو.

وتتهم ليتوانيا، التي دعمت شخصيات معارضة في بيلاروسيا ومنحتهم اللجوء، جارتها بتنظيم المعابر الحدودية لأشخاص من العراق والشرق الأوسط وإفريقيا.

وفي الشهرين الماضيين، عبر أكثر من 1500 شخص إلى ليتوانيا، أي 20 مرة أكثر من عام 2020 بأكمله.

وهذا الأسبوع، قال لوكاشينكو إن بلاده لن تغلق حدودها "وتصبح معسكرًا للأشخاص الفارين من أفغانستان وإيران والعراق وسوريا وليبيا وتونس".