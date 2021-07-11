النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۴مشاهدات
‍ پ

وصول طائرتين عسكريتين من مصر تحملان معدات ومستلزمات طبية لمكافحة كورونا

في ظل الانتشار الكبير لجائحة فيروس كورونا في تونس وتسجيل نسب مرتفعة لحالات الوفيات، حطت السبت طائرتين عسكرية من مصر تحمل هبات طبية ومعدات لمشافي تونس.
رمز الخبر: ۵۴۱۳۸
تأريخ النشر: 11 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ تجسيدا للتحركات المكثفة للرئيس التونسي قيس سعيّد لحشد الدعم الدولي للجهود الوطنية لمكافحة التفشي السريع لجائحة كوفيد 19 في تونس، حطت صباح السبت بالقاعدة العسكرية بالعوينة، طائرتان عسكريتان مصريتان تحملان معدات ومستلزمات طبية متنوّعة وكميات من الأدوية وآلات مراقبة تنفس وأجهزة أكسجين مقدّمة من مصر.

وتعكس هذه المبادرة عمق العلاقات بين تونس ومصر وقيم التضامن والتآزر القائمة بين البلدين والشعبين، لا سيّما في مثل هذه الظروف الوبائية الدقيقة، وفق بيان رئاسي.

وقد تم تسلّم هذه التجهيزات بحضور وزير الخارجية عثمان الجرندي، والمستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالكتابة القارة لمجلس الأمن القومي أمير اللواء عبد الرؤوف عطاء الله، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني المدير العام للصحة العسكرية، وسفير مصر بتونس إيهاب فهمي.

يذكر بأن تونس سجلت خلال ال 24 ساعة الماضية 194 حالة وفاة وأكثر من 8000 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وصول طائرتين عسكريتين من مصر تحملان معدات ومستلزمات طبية لمكافحة كورونا
اعتصام مناصر لفلسطين امام متاجر بوما رفضا لدعمها للمنتخب الاسرائلي
المدمرة "سهند" وسفينة "مكران" في مياه الأطلسي
سوريا..قاعدة أمريكية في حقل كونيكو للغاز تتعرض لهجوم بقذائف الهاون
مجموعة العشرين توافق على فرض ضريبة على الشركات الكبرى
خطط لانشاء محطات لتوليد اكثر من 10 آلاف ميغاواط في 3 اعوام
عملية واسعة للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة البيضاء
سرايا القدس: قدرات المقاومة وإمكانياتها باتت أكثر دقة
الكاظمية المقدسة تحتضن حشود المعزين بشهادة الامام محمد الجواد (ع)
الكعبي للأميركيين: لن نترككم وستبقى المقاومة حتى تحرير العراق
سفير صربيا في إيران: العلاقات بين طهران وبلغراد في أفضل مستوى
فنانة ايرانية تفوز بجائزة "افضل ممثلة" في مهرجان لوس انجلوس السينمائي
وزير الامن يعزي بوفاة احمد جبريل
خطيب زادة: الساسة الغربيون باعوا انفسهم بثمن بخس بمشاركتهم في سيرك المنافقين
الرئيس الكرواتي يهنئ الرئيس الايراني المنتخب
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
واشنطن قلقة من قرار طهران زيادة تخصيب اليورانيوم
واشنطن خارج افغانستان.. ما هي حقيقة المخطط؟
احمد جبريل قضی حیاته من أجل فلسطين قضية وأرضا وشعبا
خطيب زاده: حدود إيران مع أفغانستان هادئة وآمنة
منصةٌ إخبارية رقمية سعودية في أميركا لتلميع صورة ابن سلمان
الغضنفر أبو عطوان ينتصر بعد 65 يوماً من الإضراب عن الطعام
مسؤول ايراني: نحو 9 ملايين جرعة من لقاح كورونا وصلت البلاد لغاية الان
زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران إلى 1.4 مليار دولار
كابول ترحب بنتائج مفاوضات الاطراف الافغانية في طهران
ایران تنتج اول عدة تشخيص جينات وطفرات کورونا بشكل متزامن
قائد عسكري ايراني: حدودنا الشرقية تتسم بالامن الكامل
ايران تطالب برفع الحظر الاميركي الظالم سريعا
باكستان ترحب بمبادرة إيران لدفع عملية السلام الأفغانية إلى الأمام
محقق من الأمم المتحدة يبلغ مجلس حقوق الإنسان بأن المستوطنات الإسرائيلية تصل لمستوى جريمة الحرب
پرطرفدارترین عناوین
حكومة الاحتلال الجديدة تفشل في أول اختبار لها في الكنيست الإسرائيلي