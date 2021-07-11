سوريا..قاعدة أمريكية في حقل كونيكو للغاز تتعرض لهجوم بقذائف الهاون

تعرّض حقل كونيكو للغاز الطبيعيّ التي يتخذها الجيش الأميركيّ قاعدة له في ريف دير الزور شرقيّ سوريا، لهجوم بقذائف الهاون.

وذكرت وكالة "سانا" السورية أنّ "الهجوم نفّذه مجهولون على القاعدة الأميركية في كونيكو".

وأكد مسؤول عسكري أميركي، تعرّض قوات بلاده الموجودة في شرق سوريا "لهجوم غير مباشر بالأسلحة النارية"، وفق تعبيره.

يشار إلى أن طائرة مسيّرة استهدفت الخميس الماضي قاعدة أميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي وذلك للمرة الثالثة خلال أيام.

وقبل ذلك، أفادت وسائل اعلام بإصابة القاعدة الأميركية نفسها في حقل العمر بقذائف صاروخية.

هذا وشهدت مناطق انتشار قوات "قسد" في الأيام الأخيرة تصاعداً في الهجمات من قبل الفصائل الشعبية بالعبوات الناسفة والرصاص التي استهدفت مواقعها ومحاور تحركها في المنطقة، وفق "سانا".

وكانت مصادر قد أفادت بسماع دويّ 4 انفجارات مجهولة المصدر داخل قاعدة أميركية تحوي جنوداً أميركيين وبريطانيين وفرنسيين على الأراضي السورية.