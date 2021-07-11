النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۵مشاهدات
‍ پ

خطط لانشاء محطات لتوليد اكثر من 10 آلاف ميغاواط في 3 اعوام

انه بناء على جانب من الاتفاق تقوم 13 مؤسسة صناعية بانشاء محطات طاقة حرارية وطاقة متجددة لتوليد 10 آلاف و 360 ميغاواط من الكهرباء.
رمز الخبر: ۵۴۱۳۳
تأريخ النشر: 11 July 2021

اعلن مساعد وزير الطاقة للشؤون الاقتصادية والتخطيط محسن بختيار عن ابرام اتفاق مع وزارة الصناعة والتعدين والتجارة تقوم بموجبها 13 مؤسسة صناعية برصد استثمارات لانشاء محطات طاقة حرارية وطاقة متجددة لتوليد 10 آلاف و 360 ميغاواط من الكهرباء في 10 محافظات في البلاد خلال 3 اعوام.

وقال بختيار في تصريح له السبت: انه وفي سياق سياسات الاقتصاد المقاوم وفي ضوء اعلان الرغبة في توظيف الاستثمارات من قبل الصناعات الكبرى لتوفير الكهرباء المطمئن والمستديم للوحدات الانتاجية فقد عقدت اجتماعات ومفاوضات لتحقيق هذا الامر بين مندوبي وزارتي "الطاقة" و"الصناعة والتعدين والتجارة".

واضاف: ان توفير الكهرباء المطمئن والمستديم للصناعات المستهلكة للطاقة والمدن الصناعية وزيادة الانتاجية وانخفاض شدة الطاقة في قطاع الصناعة والتعدين، كانت من اهم القضايا المتفق عليها بين الوزارتين.

وتابع قائلا: انه بناء على جانب من الاتفاق تقوم 13 مؤسسة صناعية بانشاء محطات طاقة حرارية وطاقة متجددة لتوليد 10 آلاف و 360 ميغاواط من الكهرباء.

واعرب بختيار عن امله بتبادل وثائق التفاهم بين الوزارتين حتى نهاية الاسبوع الجاري وتوفير البنية التحتية اللازمة للبدء بالعمليات التنفيذية لانشاء محطات الطاقة هذه.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وصول طائرتين عسكريتين من مصر تحملان معدات ومستلزمات طبية لمكافحة كورونا
اعتصام مناصر لفلسطين امام متاجر بوما رفضا لدعمها للمنتخب الاسرائلي
المدمرة "سهند" وسفينة "مكران" في مياه الأطلسي
سوريا..قاعدة أمريكية في حقل كونيكو للغاز تتعرض لهجوم بقذائف الهاون
مجموعة العشرين توافق على فرض ضريبة على الشركات الكبرى
خطط لانشاء محطات لتوليد اكثر من 10 آلاف ميغاواط في 3 اعوام
عملية واسعة للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة البيضاء
سرايا القدس: قدرات المقاومة وإمكانياتها باتت أكثر دقة
الكاظمية المقدسة تحتضن حشود المعزين بشهادة الامام محمد الجواد (ع)
الكعبي للأميركيين: لن نترككم وستبقى المقاومة حتى تحرير العراق
سفير صربيا في إيران: العلاقات بين طهران وبلغراد في أفضل مستوى
فنانة ايرانية تفوز بجائزة "افضل ممثلة" في مهرجان لوس انجلوس السينمائي
وزير الامن يعزي بوفاة احمد جبريل
خطيب زادة: الساسة الغربيون باعوا انفسهم بثمن بخس بمشاركتهم في سيرك المنافقين
الرئيس الكرواتي يهنئ الرئيس الايراني المنتخب
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
واشنطن قلقة من قرار طهران زيادة تخصيب اليورانيوم
واشنطن خارج افغانستان.. ما هي حقيقة المخطط؟
احمد جبريل قضی حیاته من أجل فلسطين قضية وأرضا وشعبا
خطيب زاده: حدود إيران مع أفغانستان هادئة وآمنة
منصةٌ إخبارية رقمية سعودية في أميركا لتلميع صورة ابن سلمان
الغضنفر أبو عطوان ينتصر بعد 65 يوماً من الإضراب عن الطعام
مسؤول ايراني: نحو 9 ملايين جرعة من لقاح كورونا وصلت البلاد لغاية الان
زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران إلى 1.4 مليار دولار
كابول ترحب بنتائج مفاوضات الاطراف الافغانية في طهران
ایران تنتج اول عدة تشخيص جينات وطفرات کورونا بشكل متزامن
قائد عسكري ايراني: حدودنا الشرقية تتسم بالامن الكامل
ايران تطالب برفع الحظر الاميركي الظالم سريعا
باكستان ترحب بمبادرة إيران لدفع عملية السلام الأفغانية إلى الأمام
محقق من الأمم المتحدة يبلغ مجلس حقوق الإنسان بأن المستوطنات الإسرائيلية تصل لمستوى جريمة الحرب
پرطرفدارترین عناوین
حكومة الاحتلال الجديدة تفشل في أول اختبار لها في الكنيست الإسرائيلي