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عملية واسعة للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة البيضاء

وشنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، بالتعاون مع أبناء المحافظة والقبائل، عملية معاكسة عقب التصدي لزحوف واسعة شنتها العناصر التكفيرية بتمويل ودعم وتخطيط مباشر ومعلن من قبل قوى العدوان الأمريكي السعودي.
رمز الخبر: ۵۴۱۳۲
تأريخ النشر: 11 July 2021

نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية عملية عسكرية واسعة في محافظة البيضاء، أسفرت عن تحرير مديرية الزاهر بالكامل واستعادة كل المواقع التي حاولت العناصر التكفيرية احتلالها، مسنودين بغطاء عسكري ومادي وإعلامي من قوى العدوان الأمريكي السعودي.

وشنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، بالتعاون مع أبناء المحافظة والقبائل، عملية معاكسة عقب التصدي لزحوف واسعة شنتها العناصر التكفيرية بتمويل ودعم وتخطيط مباشر ومعلن من قبل قوى العدوان الأمريكي السعودي.

وانطلقت العملية العسكرية من أربعة مسارات، إنتهت بتطهير وتأمين عشرات المواقع والأوكار التي كانت تتخذها التنظيمات التكفيرية منذ سنوات معسكرات ومصانع للمتفجرات والعبوات الناسفة تحت رعاية وأنظار تحالف العدوان وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وعرض الإعلام الحربي في اليمن مشاهد أظهرت جانباً من المعارك الخاطفة التي خاضها أبطال الجيش واللجان الشعبية، واستطاعوا فيها إيقاع خسائر فادحة في صفوف التنظيمات التكفيرية التي لاذت بالفرار، قبل تمكن المجاهدين من بسط السيطرة الكاملة على المنطقة.

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