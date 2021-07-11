النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

الكاظمية المقدسة تحتضن حشود المعزين بشهادة الامام محمد الجواد (ع)

تتوافد حشود الزائرين المعزين بذكرى استشهاد الامام الجواد (ع) من بغداد ومن جميع المحافظات العراقية لاداء الزيارة الخاصة بهذه الذكرى الاليمة .
رمز الخبر: ۵۴۱۳۰
تأريخ النشر: 11 July 2021

احتضنت مدينة الكاظمية المقدسة حشود الزائرين الموالين عشاق الامام محمد الجواد ابن الامام الرضا (عليهما السلام) في ذكرى استشهاده الخالدة.

تتوافد حشود الزائرين المعزين بذكرى استشهاد الامام الجواد (ع) من بغداد ومن جميع المحافظات العراقية لاداء الزيارة الخاصة بهذه الذكرى الاليمة .

وشهدت العاصمة العراقية بغداد الزحف العظيم لحشود الزائرين صوب الكاظمية المقدسة حيث نصبت سرادق الخدمة على الطرقات المؤدية للمدينة المقدسة لتقديم الخدمات من طعام وشراب للزائرين الذين قصدوا الكاظمية المقدسة من جميع مناطق بغداد مشيا على الاقدام رغم بعد المسافة وشدة الحرارة حيث تقترب درجات الحرارة الى نصف درجة الغليان في بغداد .

كما قامت القوات الامنية العراقية بقطع عدد من الطرق المؤدية الى الكاظمية المقدسة في العاصمة لتسهيل مسير الزائرين والحفاظ على سلامتهم في حين شهدت بغداد انتشارا امنيا مكثفا لتامين الزيارة وتحسبا لأي طارئ.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وصول طائرتين عسكريتين من مصر تحملان معدات ومستلزمات طبية لمكافحة كورونا
اعتصام مناصر لفلسطين امام متاجر بوما رفضا لدعمها للمنتخب الاسرائلي
المدمرة "سهند" وسفينة "مكران" في مياه الأطلسي
سوريا..قاعدة أمريكية في حقل كونيكو للغاز تتعرض لهجوم بقذائف الهاون
مجموعة العشرين توافق على فرض ضريبة على الشركات الكبرى
خطط لانشاء محطات لتوليد اكثر من 10 آلاف ميغاواط في 3 اعوام
عملية واسعة للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظة البيضاء
سرايا القدس: قدرات المقاومة وإمكانياتها باتت أكثر دقة
الكاظمية المقدسة تحتضن حشود المعزين بشهادة الامام محمد الجواد (ع)
الكعبي للأميركيين: لن نترككم وستبقى المقاومة حتى تحرير العراق
سفير صربيا في إيران: العلاقات بين طهران وبلغراد في أفضل مستوى
فنانة ايرانية تفوز بجائزة "افضل ممثلة" في مهرجان لوس انجلوس السينمائي
وزير الامن يعزي بوفاة احمد جبريل
خطيب زادة: الساسة الغربيون باعوا انفسهم بثمن بخس بمشاركتهم في سيرك المنافقين
الرئيس الكرواتي يهنئ الرئيس الايراني المنتخب
معادلة السيد.. وشروط واشنطن
واشنطن قلقة من قرار طهران زيادة تخصيب اليورانيوم
واشنطن خارج افغانستان.. ما هي حقيقة المخطط؟
احمد جبريل قضی حیاته من أجل فلسطين قضية وأرضا وشعبا
خطيب زاده: حدود إيران مع أفغانستان هادئة وآمنة
منصةٌ إخبارية رقمية سعودية في أميركا لتلميع صورة ابن سلمان
الغضنفر أبو عطوان ينتصر بعد 65 يوماً من الإضراب عن الطعام
مسؤول ايراني: نحو 9 ملايين جرعة من لقاح كورونا وصلت البلاد لغاية الان
زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران إلى 1.4 مليار دولار
كابول ترحب بنتائج مفاوضات الاطراف الافغانية في طهران
ایران تنتج اول عدة تشخيص جينات وطفرات کورونا بشكل متزامن
قائد عسكري ايراني: حدودنا الشرقية تتسم بالامن الكامل
ايران تطالب برفع الحظر الاميركي الظالم سريعا
باكستان ترحب بمبادرة إيران لدفع عملية السلام الأفغانية إلى الأمام
محقق من الأمم المتحدة يبلغ مجلس حقوق الإنسان بأن المستوطنات الإسرائيلية تصل لمستوى جريمة الحرب
پرطرفدارترین عناوین
حكومة الاحتلال الجديدة تفشل في أول اختبار لها في الكنيست الإسرائيلي