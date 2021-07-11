وزير الامن يعزي بوفاة احمد جبريل

عزى وزير الامن الايراني "حجة الاسلام سيد محمود علوي"، بوفاة الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "احمد جبريل".

وكتب "حجة الاسلام علوي" في برقية العزاء التي بعثها بالمناسبة : لقد تلقيت ببالغ الاسى والحزن، خبر وفاة المجاهد المثابر وانموذج المقاومة الاسلامية الفقيد "احمد جبريل" (ابوجهاد).

واضاف : لا شك، ان السجل الحافل بالجهاد في سبيل تحرير القدس الشريف، قبلة المسلمين الاولى، وفلسطين المحتلة من دنس الصهاينة الغاصبين، سيخلد اسم هذا القيادي في محور المقاومة على مدى التاريخ.

وتابع : انني اعزي بمناسبة رحيل "المنادي بالوحدة والتضامن من اجل النضال بلا هوادة ضد الكيان الصهيوني السفاك"، اسرة الفقيد وقادة واعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)، والشعب الفلطسيني المظلوم وكافة المجاهدين في ساحات المقاومة؛ سائلا الباري العلي القدير قاهر الجبابرة، له بالرحمة وعلو الدرجات، ولذويه بالصبر الجميل.