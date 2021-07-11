خطيب زادة: الساسة الغربيون باعوا انفسهم بثمن بخس بمشاركتهم في سيرك المنافقين

صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ان الساسة الغربيين المشاركين في ملتقى لزمرة "خلق" الارهابية (المنافقين) قد باعوا أنفسهم بثمن بخس بمشاركتهم في سيرك هذه الزمرة.

وكتب خطيب زادة تغريدة له مساء السبت في موقع "تويتر" في الاشارة الى مشاركة سياسيين غربيين في ملتقى لزمرة المنافقين الإرهابية: ان هؤلاء الساسة الغربيين باعوا أنفسهم بثمن بخس وشاركوا في سيرك تستضيفه أوروبا وتديره زمرة إرهابية كان قد دعمها نظام صدام البائد وتلطخت أيديها بدماء الإيرانيين الابرياء.

وأضاف: إن التعطش اللامحدود للمال والعقد المناوئة لإيران قد اجج نفاق الغربيين المخزي.