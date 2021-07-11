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طهران تستضيف معرض الشركات المعرفية في دول اوراسيا

ويشار ان معرض اوراسيا الحصري للشركات المعرفية، الذي بدا دورته الاولى بطهران اليوم، سيواصل نشاطاته على مدى 4 ايام متتالية (من 18 والى 12 يوليو 2021).
رمز الخبر: ۵۴۱۲۲
تأريخ النشر: 11 July 2021

تنطلق تحت رعاية صندوق الابداع والازدهار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعمل معرض الشركات المعرفية في دول اوراسيا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مركز طهران الدائمي للمعارض الدولية، بدأ يوم السبت اعمال اول معرض حصري للشركات المعرفية في دول اتحاد اوراسيا الاقتصادي؛ برعاية "صندوق الابداع والازدهار" للجمهورية الاسلامية الايرانية.

ويضم هذا المعرض الدولي، 20 شركة معرفية مبدعة في مختلف المجالات التقنية والعلمية، الى جانب رواد اعمال وتجار ومنتجين من ايران وروسيا وارمينيا وروسيا البيضاء وقرغيزيا.

وكما تتوزع نشاطات الشركات المعرفية المحلية والاجنبية المشاركة في المعرض، بشتى الصناعات الزراعية ومنتجات الاغذية والحرف اليدوية والسجاد والهندسية وقطع واجهزة السيارات، والاجهزة الطبية والدواء والصناعات البترولية والغازية والبتروكيمياء، واعمار المدن والتكنولوجيا العلمية والابداء الصناعي والثقافي واللوجستي.

ويشار ان معرض اوراسيا الحصري للشركات المعرفية، الذي بدا دورته الاولى بطهران اليوم، سيواصل نشاطاته على مدى 4 ايام متتالية (من 18 والى 12 يوليو 2021).

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