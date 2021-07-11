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خلال لقائه وزير الرياضة والشباب؛

رئيسي: يجب إعطاء الشباب المزيد من الفرص في مجال الإدارة

وكما أكد الرئيس المنتخب على الجهود المبذولة لتوفير التسهيلات لزواج الشباب، وكذلك تطوير المراكز الاستشارية ودعم تطوير المنظمات الشبابية الشعبية.
رمز الخبر: ۵۴۱۲۱
تأريخ النشر: 11 July 2021

أكد الرئيس الايراني المنتخب السيد ابراهيم رئيسي، انه يجب إعطاء الشباب المزيد من الفرص في مجال الإدارة أكثر من ذي قبل.

ویذکر انه التقى وزير الرياضة والشباب مسعود سلطاني فر اليوم السبت الرئيس الايراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي.

وفي هذا اللقاء هنأ وزير الرياضة والشباب، آية الله رئيسي على انتخابه من قبل الشعب، متمنياً له وللحكومة المقبلة النجاح، وقدم تقريراً عن آخر ما وصلت إليه خطط وإجراءات وزارته.

وبدوره شكر رئيس الجمهورية المنتخب، وزير الرياضة والشباب على تهنئته وتقريره وقال: يجب إعطاء الشباب المزيد من الفرص في مختلف مجالات الإدارة وتخطيط السياسات أكثر من ذي قبل.

وكما أكد الرئيس المنتخب على الجهود المبذولة لتوفير التسهيلات لزواج الشباب، وكذلك تطوير المراكز الاستشارية ودعم تطوير المنظمات الشبابية الشعبية.

وكما أشار آية الله رئيسي إلى التطور المتزامن للرياضات العامة والمحترفة بالإضافة إلى استخدام الخبرات والمهارات والمعرفة لدى الرياضيين المخضرمين باعتبارها من بين المناهج الرئيسية للحكومة الايرانية الجديدة في مجال الرياضة.

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