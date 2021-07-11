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إيران هي مركز ثقل إعلام المقاومة

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر تجديد الخطاب الاعلامي وإدارة المواجهة "نعوّل على هذا المؤتمر وعلى نقاشاته ونتائجه في معركتنا الاعلامية التي هي جزء جوهري من المعركة الكبرى والمواجهة الشاملة".
رمز الخبر: ۵۴۱۲۰
تأريخ النشر: 11 July 2021

اقامت وكالة مهر للأنباء ندوة اعلامية تحت عنوان "ضرورة تطوير الاعلام المقاوم"، وتم التأكيد في هذه الندوة على ضرورة ولزوم تطوير خطاب المقاومة الإعلامي بما يتناسب مع التحولات والتهديدات في المنطقة.

الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال في كلمة له خلال افتتاح مؤتمر تجديد الخطاب الاعلامي وإدارة المواجهة "نعوّل على هذا المؤتمر وعلى نقاشاته ونتائجه في معركتنا الاعلامية التي هي جزء جوهري من المعركة الكبرى والمواجهة الشاملة".

ورأى السيد نصر الله ان أهمية تطوير وتجديد الخطاب الاعلامي ايضا من الواضحات والآن بالتحديد سواء من حيث المبدأ وهذه سُنة الحياة كي لا يكون هناك اي جمود، وايضا سواء من حيث أدوات المواجهة، وكما نطور أدوات المواجهة العسكرية والامنية والسياسية يجب ان تتطور المواجهة الاعلامية لانها جزء أصيل في المعركة، ويجب ان نطور الخطاب لمواكبة التطور في الساحات الاخرى لان الاعلام هو الذي يبين ما يجري في الميادين الاخرى السياسية والعسكرية والامنية.

وقال السيد حسن ان الحاجة ملحة ايضا لتطوير الخطاب الاعلامي نتيجة ما مرّ على ساحتنا من عواصف شديدة الاثر ومن أهدافها ان تضييع فلسطين التي كادت ان تنسى لولا صمود المقاومة وهذا المحور بمواجهة الفتنة الكبرى، ويجب التجديد ايضا بسبب صمود محور المقاومة وانتصاره خلال الـ10 سنوات في مختلف الجبهات، فعندما نقول صمود محور المقاومة نشير الى انه قدم كم هائل من الشهداء والجرحى والتضحيات ومعارك الوجود، ولفت الى انه من جملة الدواعي لتجديد الخطاب الاعلامي هو انتصار المقاومة الفلسطينية المدوي في معركة سيف القدس وما فرضته من معادلات جديدة، وأكد ان المعركة مستمرة بل هي في تصاعد وامام مخاطر ومعادلات جديدة.

وفي هذا الشأن اقامت وكالة مهر للأنباء ندوة اعلامية تحت عنوان "ضرورة تطوير الاعلام المقاوم" مع الخبير في شؤون غرب اسيا الدكتور "صدر الحسيني"، وحضر مجموعة كبيرة من الاعلاميين والصحفيين هذه الندوة الاعلامية وتفاعلوا مع هذا المؤتمر، كما غطت وسائل إعلام خارجية وداخلية ( قناة سانا - قناة الفرات - الاتجاه - اذاعة الحوار الايرانية - قناة المسيرة - قناة العهد - يو نيوز ) هذا المؤتمر وسلطت الضوء على جزئيات الندوة الاعلامية.

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