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قائد عسكري ايراني: حدودنا الشرقية تتسم بالامن الكامل

واشاد باستعدادات وجهوزية القوات المنتشرة في المناطق الحدودية التي تحظى بأمن كامل بفضل عمليات السيطرة والرقابة المستمرة على مدى 24 ساعة.
رمز الخبر: ۵۴۱۱۵
تأريخ النشر: 10 July 2021

أكد مساعد قائد القوة البرية في الجيش الايراني العميد فرهاد آريانفر ان الحدود الشرقية للبلاد تتسم بالامن الكامل كما ان عمليات الرقابة مستمرة على مدى 24 ساعة.

ولفت فرهاد آریانفر، في تصريحه على هامش زيارة تفقدية قام بها لوحدات الجيش المنتشرة في جنوب شرق البلاد، الى جهوزية جميع الوحدات المتواجدة في المناطق الحدودية الشرقية وجنوب الشرقية الايرانية.

واضاف: إن التواجد الواعي والعزيمة الراسخة لكوادر القوة البرية المنتشرة في مئات الكيلومترات من الحدود الشرقية وكذلك جهود قوات حرس الحدود في محافظة سيستان وبلوجستان الى جانب دعم حرس الثورة يعزز عمليات الرصد والرقابة حيث لن تسمح بأي تجاوز احتمالي ودخول غير شرعي الى اراضي البلاد.

واشاد باستعدادات وجهوزية القوات المنتشرة في المناطق الحدودية التي تحظى بأمن كامل بفضل عمليات السيطرة والرقابة المستمرة على مدى 24 ساعة.

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