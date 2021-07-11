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باكستان ترحب بمبادرة إيران لدفع عملية السلام الأفغانية إلى الأمام

جدير بالذكر أن وفد جمهورية أفغانستان الإسلامية في هذه الجولة من المحادثات ترأسه وزير الخارجية السابق يونس قانوني فيما تراس وفد جماعة طالبان عباس ستانيكزاي مساعد رئيس مكتب هذه الجماعة .
رمز الخبر: ۵۴۱۱۴
تأريخ النشر: 10 July 2021

رحبت باكستان اليوم الجمعة بعقد اجتماع السلام الافغانية في طهران بمشاركة الفصائل الأفغانية ، بما في ذلك جماعة طالبان ، وبدور الجمهورية الإسلامية الايرانية في دفع عملية السلام.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية زاهد حافظ تشودري ردا على اجتماع الوفد الأفغانية في طهران على مدى يومين في بيان اصدره يوم الجمعة، أن "باكستان تعتبر دور الجمهورية الإسلامية الايرانية في عملية السلام الأفغانية بانه مهم للغاية".

وأضاف: "إيران ، مثل باكستان ، جارة لأفغانستان وتستضيف ملايين اللاجئين الأفغان".

ورحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية بتعاطي ايران مع الفصائل الأفغانية للتوصل إلى اتفاق سياسي من خلال المفاوضات ، وأعرب عن أمله في أن تنتهز الأطراف الأفغانية هذه الفرصة لتحقيق إنجاز سياسي شامل.

واستضافت الجمهورية الإسلامية الايرانية مؤتمر الحوار الأفغاني يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع بمشاركة ممثلين عن الحكومة الأفغانية وكبار الشخصيات الجمهورية ووفد سياسي رفيع لطالبنان .

جدير بالذكر أن وفد جمهورية أفغانستان الإسلامية في هذه الجولة من المحادثات ترأسه وزير الخارجية السابق يونس قانوني فيما تراس وفد جماعة طالبان عباس ستانيكزاي مساعد رئيس مكتب هذه الجماعة .

وعقد اجتماع هام للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الباكستاني ، اليوم ، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى ، ركزوا على التطورات في أفغانستان ، وبينما رحبوا بالمحادثات الأفغانية في طهران ، اعتبروا دور الجمهورية الإسلامية الايرانية في دعم ارساء دعائم السلام والاستقرار في المنطقة بانه مهم.

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