زيادة حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران إلى 1.4 مليار دولار

يذكر أن حصة إيران في إجمالي حجم التجارة الخارجية الروسية خلال الفترة المشمولة بالتقرير ظلت عند مستوى العام الماضي وبلغت 0.5 في المائة.

أعلنت مصلحة الجمارك الفيدرالية الروسية، أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإيران في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو، بلغ 1.371 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 27.7 في المائة من حيث القيمة السنوية.

وأشارت بيانات مصلحة الجمارك إلى أن حجم الصادرات الروسية إلى إيران بلغ 900.6 مليون دولار (بزيادة نسبتها 27.7 في المائة)، وحجم الواردات من إيران 469.9 مليون دولار ( بزيادة نسبتها 27.7 في المائة).

يذكر أن حصة إيران في إجمالي حجم التجارة الخارجية الروسية خلال الفترة المشمولة بالتقرير ظلت عند مستوى العام الماضي وبلغت 0.5 في المائة.

المصدر: سبوتنيك