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الغضنفر أبو عطوان ينتصر بعد 65 يوماً من الإضراب عن الطعام

كما بارك المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، هذا الانتصار، قائلاً "نُبارك للأسير الغضنفر أبو عطوان انتصارَه على السجّان الصهيوني في معركة الأمعاء الخاوية".
رمز الخبر: ۵۴۱۱۰
تأريخ النشر: 10 July 2021

انتصر الأسير الغضنفر أبو عطوان على الاحتلال الإسرائيلي، وانتزع قراراً يقضي بإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه.

وقال مكتب إعلام الأسرى إنّ عائلة الأسير الغضنفر أبو عطوان أعلنت الخمیس انتصاره في معركة الإضراب عن الطعام.

بدوره، أكد المحامي جواد بولس يؤكد أنه تم إبطال أمر الاعتقال الإداري للأسير الغضنفر أبو عطوان، وأن الأسير أصبح حراً.

وكتبت شقيقة الأسير الغضنفر، في صفحتها عبر فيسبوك، منشوراً قالت فيه "مبروكة إلنا وإلكم، شكراً لكل حدا صغير وكبير، الغضنفر حر".

وأكد منقذ أبو عطوان، خال الأسير الغضنفر، للميادين إن "الأسير المنتصر الغضنفر أبو عطوان سيكون حراً بعد ساعات"، ولفت إلى أنه "سيكون هناك استقبال المنتصرين له رُغما عن أنف الاحتلال".

كما بارك المتحدث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، هذا الانتصار، قائلاً "نُبارك للأسير الغضنفر أبو عطوان انتصارَه على السجّان الصهيوني في معركة الأمعاء الخاوية".

وأضاف "‏هذا الانتصار للأسير الغضنفر يُثبت من جديد قدرة المقاتل الفلسطيني على فرض إرادته على المحتل حتى في أحلك الظروف، ويُثبت عجز المحتل عن هزيمته حتى تحت وطأة الاعتقال والسَّجن".

يُذكَر أن الأسير أبو عطوان مضرب عن الطعام منذ 65 يوماً، وساءت حالته الصحية خلال الأيام الأخيرة بعد إعلانه الإضراب عن الماء. وحذّر بعض المؤسسات الحقوقية والدولية، في اليومين الأخيرين، من احتمال استشهاده.

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