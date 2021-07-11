ایران تنتج اول عدة تشخيص جينات وطفرات کورونا بشكل متزامن

واكد ان العدة الجدیدة صممت من قبل المختصين الإيرانيين الشباب ولا يوجد مثيله في العالم.

تمكنت شركة إيرانية قائمة على المعرفة من تصميم وإنتاج أول جيل جديد من عدة (Kit) لتشخيص فيروس كورونا اختبار" PCR" الذي يكشف الإصابة بفيروس كورونا مع القدرة على کشف الجينوم وطفرات للفیروس في وقت واحد.

واوضح مصمم هذه العدة الدكتور حمزة جوبين، الیوم الجمعة في تصريح خاص لمراسل ارنا حول هذا الإنجاز: ان العدة المصممة تكشف ثلاثة أجزاء من جينوم أو بنية فيروس كورونا؛ وهي أكثر حساسية في الکشف عن فیروس کورونا مقارنة بمثيلتها الموجودة في السوق.

واضاف: إن العدة قادرة على کشف السلالات المتحورة لفیروس کورونا، کالأفريقي والهندي والإنجليزي والبرازيلي، موضحا انها مفيدة للغاية للاستخدام في البرامج الوقائية والوطنية في السيطرة على هذه الجائحة.

واشار الى الميزات الأخرى للعدة قائلا: يمكن الكشف عن فيروس كورونا بهذه العدة في وقت أقل مقارنة بالعينات الخارجية، موضحا ان تشخيص کورونا عن طريق عدة الاختبار الأجنبية المتوفرة في السوق تستغرق ساعة و 45 دقيقة، لكن العدة المصممة من قبل الخبراء الایرانیین تکشف عن فيروس كورونا بدقة عالية وفي وقت أقل مقارنة بنظائرها الاجنبیة.

واضاف ان عدة تشخیص فیروس کورونا من الجيل الجديد هي الاولى من نوعها التي صممت وانتجت في إيران والشرق الأوسط لافتا الى ان ايران هي واحدة من الدول القليلة التي تمکنت بتحقیق هذه التقنية بمساعدة خبرائها .

واكد ان العدة الجدیدة صممت من قبل المختصين الإيرانيين الشباب ولا يوجد مثيله في العالم.