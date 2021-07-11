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مسؤول ايراني: نحو 9 ملايين جرعة من لقاح كورونا وصلت البلاد لغاية الان

وقدم جمال ارونقي شرحا عن هذه الشحنات من اللقاحات وكمياتها ومصادرها، واشار الى عدم تطعيم منتسبي الجمارك بلقاح كورونا لغاية الان داعيا الى تحقيق هذا الامر باعتبارهم حراس البلاد الاقتصاديين.
رمز الخبر: ۵۴۱۰۳
تأريخ النشر: 10 July 2021

أعلن مساعد مدير الجمارك الايرانية للشؤون التقنية مهرداد جمال ارونقي عن وصول 19 شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تضم 8 ملايين و 900 الف و 3800 جرعة الى البلاد لغاية الان.

جاء ذلك في تقرير وجهه المسؤول في الجمارك الايرانية الى مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي حول اوضاع استيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقدم جمال ارونقي شرحا عن هذه الشحنات من اللقاحات وكمياتها ومصادرها، واشار الى عدم تطعيم منتسبي الجمارك بلقاح كورونا لغاية الان داعيا الى تحقيق هذا الامر باعتبارهم حراس البلاد الاقتصاديين.

وكانت الشحنات الواصلة الى البلاد كالتالي:

1- سبوتنيك الروسي: 9 شحنات، تضم 920 الف جرعة.

2- اللقاح الصيني: 3 شحنات، تضم مليونا و 650 الف جرعة.

3- اللقاح الهندي: شحنة واحدة تضم 125 الف جرعة.

4- اللقاح الكوري الجنوبي عن طريق برنامج كوفاكس: شحنة واحدة تضم 700 الف و 800 جرعة.

5- اللقاح الايطالي عن طريق برنامج كوفاكس: شحنة واحدة تضم مليونا و 452 الف جرعة.

6- لقاحات خارجية من مصادر اخرى: 4 شحنات تضم 4 ملايين و 56 الف جرعة.

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