السيد الحوثي يعزي بوفاة جبريل: هامة حفرت في تاريخ المقاومة للكيان الصهيوني الغاصب صوراً ناصعة من الوفاء والبذل والتضحية

بعث قائد انصار الله السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي، اليوم الخميس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة- أحمد جبريل.

وفي برقية العزاء تقدم السيد الحوثي بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الراحل جبريل وإلى الجبهة الشعبية -القيادة العامة- والمقاومة والشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية.

وأكد أن الراحل أحمد جبريل هامة مقاومة حفرت في تاريخ المقاومة للكيان الصهيوني الغاصب صوراً ناصعة من الوفاء والبذل والتضحية والعطاء في كاقة ميادين القتال والجهاد.

وأشار إلى أن الراحل جبريل لم يتأثر بما عانته قضية الأمة من بعض المحسوبين عليها من ضعف وضياع وتيه، لافتًا إلى أن الفقيد المجاهد كان صبورًا متعاليًا على كافة العوائق التي حاول الصهاينة من خلالها تفكيك المقاومة ونشر الخلافات وتغيير الأولويات.

كما أكد السيد الحوثي أن فلسطين ظلت حاضرة في وجدان الراحل جبريل وكيانه والقدس رمز توجهه وغاية مناله حتى لقي الله ثابتا كريما.