الرئيس عون: نرغب بتمديد عمل قوات اليونيفيل من دون تعديل في المهمة

التقى الرئيس اللبناني، ميشال عون، بالمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونيسكا، قبيل جلسة مقررة لمجلس الامن لمناقشة تقرير حول تطبيق القرار 1701 والوضع في جنوب لبنان وعمل القوات الدولية.

وكالة تبناك الإخبارية_ أبلغ الرئيس عون فرونيسكا أن لبنان يرغب في أن يتم التمديد لقوات اليونيفيل من دون تعديل في المهمة والعديد نظرًا للدور الذي تلعبه مع الجيش اللبناني في المحافظة على الاستقرار في المنطقة منذ العام 2006".

واعتبر عون أن "التنسيق الدائم بين "اليونيفيل" والجيش اللبناني، هو ضمانة لتفادي أي إشكالات أو حوادث مع الأهالي"، معربًا عن أمله في "استئناف المفاوضات غيرِ المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية من دونِ شروطٍ مسبقةٍ لما فيه مصلحة الأطراف المعنيين".

من جانبها، أعلمت فرونيسكا عون أن مجلس الأمن سيلتئم في 22 تموز/يوليو الجاري لعرض التقرير الدوري حول القرار 1701، وسيتناول الوضع في لبنان عموماً وفي الجنوب خصوصاً، إضافة إلى التطوّرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وكانت المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وكيان الاحتلال الاسرائيلي حول الحدود البحرية قد بدأت في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بمنطقة الناقورة، في جنوب لبنان، بوساطة أمريكية ورعاية الأمم المتحدة.