قاآني معزّيًا بوفاة أحمد جبريل: كان من مؤسسي محور المقاومة وبوصلته فلسطين

عزّى قائد قوة القدس إسماعيل قاآني بوفاة القائد الفلسطيني أحمد جبريل، قائلاً، "الراحل الكبير شكل بشخصيته وسيرته نهجاً متكاملاً في بناء الشخصية المقاومة".

وأضاف، "القدس وتحرير كل فلسطين كانت بوصلة أبو جهاد الدائمة التي لم يبتعد عنها يومًا".

وعن نضاله والصعوبات التي واجهها في سبيل تكريس المقاومة قال، "رغم كل ما واجهه الراحل جبريل من ترغيب وترهيب بقي مؤمنًا بأن البندقية المقاومة ستعيد فلسطين".

وختم اللواء قاآنى كلامه واصفًا شخصية القائد الفلسطيني الكبير الراحل، "جبريل كان من مؤسسي محور المقاومة ووضع كل طاقته في خدمته وبقي وفياً لدماء الشهداء".

هذا وكانت قد نعت ​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​ - القيادة العامة أمينها العام ​أحمد جبريل​ أبو جهاد الذي وافته ​المنية​ يوم أمس الأربعاء، في إحدى مستشفيات العاصمة السورية ​دمشق​.