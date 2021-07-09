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أردوغان يكشف عن وجود أهداف خبيثة وراء خطط زج الاقتصاد التركي في أزمة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه توجد هناك أهداف خبيثة وراء خطط زج الاقتصاد التركي في أزمة.
رمز الخبر: ۵۴۰۸۹
تأريخ النشر: 09 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ قال أردوغان، في كلمة القاها اليوم الخميس، خلال مشاركته في الاجتماع الموسع لرؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية: "الهدف الخبيث الكامن وراء محاولة الانقلاب في 15 يوليو (2016) هو نفسه الكامن وراء خطط زج اقتصادنا في أزمة".

وأضاف أنه من الممكن أن تقدم حكومته على اتخاذ خطوات دعم إضافية للشعب، من خلال النظر إلى المسار العالمي للوباء، والتطورات الاقتصادية وغيرها من القضايا.

وتابع: "لكي نغدو من بين الدول الأقوى في العالم ينبغي أن نجتاز منعطف 2023 دون متاعب، ومن هنا تكتسب انتخابات 2023 أهميتها".

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