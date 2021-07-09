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المجلس الأعلى للسلام يستعرض موقف المفاوضات مع الحركة الشعبية برئاسة البرهان

عقد المجلس الأعلى للسلام برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري امس الاربعاء، عرضا من عضو مجلس السيادة رئيس وفد الحكومة للتفاوض مع الحركة الشعبية شمال شمس الدين كباشي حول موقف العملية التفاوضية حتى إنتهاء الجولة الأولى.
رمز الخبر: ۵۴۰۸۵
تأريخ النشر: 08 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ عقد المجلس الأعلى للسلام برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري امس الاربعاء، عرضا من عضو مجلس السيادة رئيس وفد الحكومة للتفاوض مع الحركة الشعبية شمال شمس الدين كباشي حول موقف العملية التفاوضية حتى إنتهاء الجولة الأولى.

وأوضح رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو، في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس، أن العرض تضمن النقاط التي لم يتم التوصل فيها لإتفاق.

وأضاف أن الاجتماع "إستمع إلى شرح من رئيس لجنة شرق السودان، حول آخر ماتوصلت له اللجنة، مبينا أن الاجتماع وجه بإستمرار عمل اللجنة على ان ترفع تقريرها في الثامن عشر من يوليو الجاري كحد أقصى".

وحول موضوع الحركات التي لم توقع على إتفاق جوبا لسلام السودان، قال الدبيلو إن "المجلس أحال هذه القضية للجنة الوطنية العليا لتنفيذ إتفاق جوبا لسلام السودان للبت فيه."

وفيما يختص بالمؤسسات السابقة والصناديق المنشأة، قال رئيس مفوضية السلام، إن الإجتماع "كلف رئيس الوزراء وحاكم دارفور ووزيرة الحكم الاتحادي بمراجعة هذه الإتفاقيات والصناديق وحصر الموجودات الخاصة بها."

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