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البيان الختامي للحوار الافغاني الافغاني: الحرب ليست حلاً للأزمة الأفغانية

اعلن البيان الختامي للمفاوضات الافغانية - الافغانية بين ممثلي الحكومة الافغانية وحركة طالبان، المنعقدة منذ امس في العاصمة الايرانية طهران ان الحرب ليست الحل للقضية الأفغانية.
رمز الخبر: ۵۴۰۸۳
تأريخ النشر: 08 July 2021

أصدر الوفدان المشاركان في المفاوضات الأفغانية - الافغانية للسلام التي عقدت في العاصمة طهران يومي الأربعاء والخميس بيانا ختاميا يتالف من 6 بنود .

واختتم اجتماع الحوار الافغاني بين ممثلي الحكومة الافغانية وحركة طالبان في طهران اعماله باصدار بيان ختامي جرى التاكيد فيه على ان الحرب لا تشكل سبيل حل للازمة الافغانية ويجب ان تنصب الجهود باتجاه الحل السياسي السلمي.

واشاد البيان الختامي لاجتماع الحوار الافغاني في طهران بمساعي ايران وحسن نواياها على صعيد تكريس السلام في افغانستان.

كما شدد طرفا الحوار الافغاني على أن اجتماع طهران يمثل فرصة جديدة لتعزيز الحل السياسي للمشكلة الأفغانية وقررا مناقشة القضايا التي تحتاج إلى مزيد من التشاور والتفسير خلال الاجتماع المقبل.

واتفق الوفدان المشاركن في المفاوضات الافغانية - الافغانية للسلام التي عقدت في طهران يومي الأربعاء والخميس (7 و8 تموز / يوليو الحالي) 2021، اتفقا على البنود التالية:

"اولا: الوفودان يعربان عن شكرهما للجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الايرانية وحسن نيتها في احلال السلام في أفغانستان وكرم الضيافة الذي حظيا بهما.

ثانيا: الجانبان ومن خلال فهمهما المشترك للأخطار الناجمة عن استمرار الحرب والاضرار التي ستلحقها بالبلاد، فقد اتفقا على أن الحرب ليست الحل للقضية الأفغانية و يجب ان تبذل كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي وسلمي.

ثالثا: جرت المحادثات في اجواء ودية وتم نقاش كافة القضايا بالتفصيل والصراحة.

رابعا: قرر الجانبان مناقشة القضايا التي تحتاج إلى مزيد من المشاورات ، مثل إنشاء آلية للانتقال من الحرب إلى السلام الدائم والنظام الإسلامي المتفق عليه وكيفية تحقيق ذلك خلال الاجتماع القادم الذي سيعقد اقرب فرصة ممكنة والتوصل الى نتيجة."

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