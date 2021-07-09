المقاومة الفلسطينية تندد بهدم منزل الاسير منتصر شلبي: فعل هجمي وسلوك إرهابي

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، اليوم الخميس، أن تفجير الاحتلال لمنزل الاسير منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، هو فعل هجمي وسلوك إرهابي تمارسه عصابات اجرامية.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال قاسم في تصريح صحفي تعقيبا على هدم الاحتلال المنزل فجر اليوم، إن "استمرار الاحتلال في سياسة هدم المنازل يؤكد عجزه الكامل في وقف ثورة شعبنا في الميدان، ويدلل على غباء المستعمر الصهيوني الذي مارس هذه السياسة منذ احتلاله لأرض فلسطين وفشل في كل مرة في كسر ارادة النضال لشعبنا الثائر".

بدورها قالت حركة الجهاد الإسلامي إن تفجير منزل عائلة المقاوم منتصر شلبي عدوان بشع وجريمة لن تنال من عزيمة الأحرار، وأكدت "لن يوقف المقاومة عدوان جائر ولا سياسة هدم المنازل والعقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الغاشم".

وعاهدت الجهاد الإسلامي الأسير منتصر شلبي وكل الأسرى "ألا ندخر جهدا في سبيل حريتهم بإذن الله".

وفجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل الأسير منتصر الشلبي في بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بالضفة المحتلة، في استمرار لسياسات العقاب الجماعي والإبادة والتهجير بحق الفلسطينيين.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت البلدة وحاصرت المنزل، وأجبرت المواطنين القاطنين قرب المنزل على إخلاء منازلهم، تمهيدا لهدمه.

واندلعت مواجهات في محيط منزل الأسير شلبي، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الغاز المسيل للدموع اتجاه الشباب، دون أن يبلغ عن إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال شلبي (44 عامًا) أثناء تواجده في بلدة سلواد شرق رام الله في السادس من أيار/ مايو المنصرم، كما ردت محكمة الاحتلال في 23 حزيران المنصرم التماسا قدمته عائلة الاسير شلبي لوقف قرار هدم منزلها، وصادقت على عملية الهدم.