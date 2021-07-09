وزارة الدفاع: مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان في ولاية بادغيس

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 69 مسلحا من حركة طالبان وأصابة 23 آخرين، في عمليات هجومية نفذها الجيش الأفغاني على مركز ولاية "بادغيس" بغرب البلاد.

بحسب بيان الوزارة: "تمكنت القوات الأفغانية من إخراج المسلحين من مناطق عديدة في مركز الولاية، إضافة إلى مقتل العديد من المسلحين خلال الاشتباكات في مركز الولاية".

وتقع ولاية بادغيس على الحدود مع جمهورية تركمانستان، وتتكون من 7 أقضية.

وعلى صعيد متصل، فرّ نحو 200 سجين من ​السجن​ المركزي في ولاية بادغيس​.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان، مقتل 239 مسلحا وإصابة 157 آخرين، في اشتباكات اندلعت مع قوات الأمن في 15 ولاية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وتتصاعد الاشتباكات بين قوات الأمن وطالبان في وقت تنسحب فيه القوات الأمريكية من أفغانستان، فمن المقرر أن يكتمل الانسحاب الأمريكي بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق الرئيس جو بايدن.

وأدت قطر دور الوسيط في مفاوضات بين واشنطن وطالبان أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي أواخر فبراير/ شباط 2020، لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل للأسرى.