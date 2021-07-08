النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۱مشاهدات
‍ پ

مقتل 4 مرتزقة واعتقال آخرين بعد اغتيال الرئيس مويس

أعلنت مصادر أمنية في هايتي، أنه تم القاء القبض على 4 مرتزقة واعتقال اثنين آخرين، بعد حادثة اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، برصاص مجهولين.
رمز الخبر: ۵۴۰۷۲
تأريخ النشر: 08 July 2021

وبحسب المصادر ذاتها تم إطلاق سراح ضباط الشرطة الثلاثة الذين كانوا محتجزين كرهائن.

وفي وقت سابق أعلن وزير الاتصالات في هايتي، فرانز إكسانتوس، عن اعتقال المجرمين المتشبه بهم في اغتيال الرئيس مويس.

بدوره دعا القائم بأعمال رئيس الحكومة الهايتية، كلود جوزيف، المواطنين إلى الهدوء، مؤكدا أن الوضع تحت السيطرة.

وقُتل الرئيس الهايتي الأربعاء الماضي، بعد إصابته بجروح قاتلة في هجوم على منزله.

وتعتقد السلطات في هايتي أن مسلحين أجانب هم من يقفون وراء الجريمة، وقد تم إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 15 يوما.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
تعرض قاعدة عين الاسد لقصف بأربعة صواريخ كاتيوشا
تجهيز مروحيات الحرس الثوري بصواريخ جديدة
بالصورة: الحرس الثوري يزيح الستار عن صاروخ جديد مضاد للدروع
الحرس الثوري يتسلم اسلحة ومعدات قتالية استراتيجية وحديثة
ظريف ونظيره الهندي يؤكدان على تعزيز الحوار بين الاطراف الافغانية
العراق..شاب متهور يمشي على أسلاك الكهرباء مع استمرار أزمة غياب الكهرباء لساعات طويلة
الامن مستتب في ايران رغم اسلحة العدو المنتشرة في الجوار
الإمارات..انفجار عنيف يهز ميناء جبل علي النفطي في دبي
وفاة القائد الفلسطيني أحمد جبريل في دمشق .. فلسطين تنعاه
البطريرك الراعي: لا أحد معني بلبنان بقدر الرئيس عون وعلى الحريري التشكيل سريعاً
بالبالونات.. أطفال غزة يبعثون رسائلهم للعالم مطالبين بإنقاذهم
حركة الاحرار: لن نقبل بربط مسارات التفاوض وقادرون على مواجهة المحتل مجددا
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: الفرصة لا تزال متاحة لانقاذ لبنان
عندما تصبح المساعدات الإنسانية ورقة مساومة
مخاوف صهيونية من دعوة السيد نصرالله لاستقدام النفط من ايران إلى لبنان
تعرض الجانب الامريكي في مطار اربيل لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة
استهداف مواقع عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي السوري
9 شركات معرفية وتكنولوجية ايرانية تسعى لانتاج 55 مليون جرعة من لقاح كورونا
العراق..الكهرباء المقطوعة تفوح منها رائحة الفساد والضغوطات الخارجية والتخريب
رئيس الارکان يبحث مع قادة الحرس الثوري الاحداث في محيط ایران
رويترز تدعي نقلا عن وكالة الطاقة الذرية ان ايران تعتزم إنتاج معدن اليورانيوم المخصب
روحاني يرعى مراسم تدشين مشاريع وطنية في المناطق التجارية الحرة
الحكومة الايرانية: المجلس الاعلى للأمن القومي بيده القرار بشأن المفاوضات النووية
طهران: المحادثات مع السعودية احرزت بعض التقدم
آية الله رئيسي يرد على رسالة تهنئة بوتين
خالد بن سلمان في واشنطن للتأكيد على الدعم الأمريكي لمواجهة إيران
البيت الأبيض: قضية خاشقجي على جدول أعمال اجتماع نائب وزير الدفاع السعودي ومسؤولين أميركيين
وقوع إصابات باستهداف قاعدة عين الأسد بالأنبار وحقل العمر السوري
العراق..اقتحام شركة حفر الآبار النفطية في البصرة
ألمانيا..إصابات كورونا المؤكدة في البلاد ترتفع الى 985 حالة
پرطرفدارترین عناوین
حكومة الاحتلال الجديدة تفشل في أول اختبار لها في الكنيست الإسرائيلي