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التحالف الدولي: 3 إصابات على الأقل إثر سقوط 14 صاروخا على قاعدة "عين الأسد"

عقب ذلك، تبنى فصيل عراقي مسلح يدعى "لواء ثأر المهندس" الهجوم على قاعدة "عين الأسد" العراقية، قائلا إنه استهدفها بـ 30 صاروخا وتم إصابة الأهداف بدقة عالية".
رمز الخبر: ۵۴۰۶۹
تأريخ النشر: 08 July 2021

أعلن التحالف الدولي، يوم الأربعاء، إصابة 3 أشخاص على الأقل إثر سقوط 14 صاروخا على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار غربي العراق التي تستضيف قوات أمريكية.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، عبر تويتر "التقرير الأولي: تقريبا في الساعة 12:30 مساء (بالتوقيت المحلي)، تعرضت قاعدة "عين الأسد" الجوية لقصف بـ 14 صاروخا، وسقطت الصواريخ على القاعدة ومحيطها".

وأضاف أنه "تم تفعيل تدابير دفاعية فيما تشير التقارير الأولية إلى 3 إصابات طفيفةـ ويجري تقييم الأضرار".

عقب ذلك، تبنى فصيل عراقي مسلح يدعى "لواء ثأر المهندس" الهجوم على قاعدة "عين الأسد" العراقية، قائلا إنه استهدفها بـ 30 صاروخا وتم إصابة الأهداف بدقة عالية".

ومنذ أشهر يتعرض مطار بغداد الدولي والمنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد والتي تضم المباني الحكومية والسفارة الأمريكية وبعثات دبلوماسية أجنبية، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي أبرزها قاعدة "عين الأسد"، لسلسلة من الهجمات المتكررة بصواريخ كاتيوشا.

المصدر:سبوتنيك

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