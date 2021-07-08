تعرض قاعدة عين الاسد لقصف بأربعة صواريخ كاتيوشا

وأشار المصدر الى أن "القوات الامريكية اخضعت مبنى القاعدة لإجراءات امنية غير مسبوقة خشية وقوع اعتداء ثاني على قواعد امريكية داخل قاعدة عين الاسد الجوية".

أفاد مصدر امني في محافظة الانبار غربي العراق ، الاربعاء، بتعرض قاعدة عين الاسد الجوية لقصف صاروخي بأربعة صواريخ كاتيوشا.

وقال المصدر ان " قاعدة عين الاسد الجوية بناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، تعرضت لقصف صاروخي مجهول المصدر دون معرفة حجم الخسائر بسبب الاجراءات التي اتخذتها القوات الامريكية حول مبنى القاعدة".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته ان" قاعدة عين الاسد الجوية تعرضت لقصف بواسطة اربعة صواريخ كاتيوشا انطلقت من مكان قريب من محيط القاعدة من دون معرفة حجم الخسائر"، مبينا ان" القوات الامريكية اغلقت مبنى القاعدة الذي يضم مباني تابعة للقوات الامنية بالكامل ومنعت حركة قواتها فيما حلقت طائرات حربية ومسيرة فوق مبنى القاعدة خشية التعرف على الخسائر التي لحقت بالجانب الأمريكي".

وأشار المصدر الى أن "القوات الامريكية اخضعت مبنى القاعدة لإجراءات امنية غير مسبوقة خشية وقوع اعتداء ثاني على قواعد امريكية داخل قاعدة عين الاسد الجوية".

المصدر: المعلومة