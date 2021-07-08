بالصورة: الحرس الثوري يزيح الستار عن صاروخ جديد مضاد للدروع

تم يوم الاربعاء ازاحة الستار عن صاروخ "الماس" الجديد المضاد للدروع وذلك خلال مراسم تسلم القوات البرية للحرس الثوري معدات واسلحة استراتيجية وحديثة. وتم الكشف عن النسخة الأرضية لصاروخ "الماس" المضاد للدروع، صباح اليوم، في مراسم ادخال معدات جديدة إلى خدمة القوات البرية للحرس الثوري، والتي أقيمت بحضور القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي. في وقت سابق ، تم عرض النسخة الجوية لصاروخ "الماس" والذي يتم إطلاقه من الطائرات المسيرة من طراز أبابيل 3. وصاروخ "الماس" هو صاروخ مضاد للدروع Top Attack يبلغ مداه 8 كيلومترات.