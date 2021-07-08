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ظريف ونظيره الهندي يؤكدان على تعزيز الحوار بين الاطراف الافغانية

انني على ثقة بان هذا اللقاء سيكون ركيزة اساسية للعلاقات الايرانية الهندية في فترة رئاسة آية الله رئيسي.
رمز الخبر: ۵۴۰۶۴
تأريخ النشر: 08 July 2021

تباحث وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره الهندي "سوبرامانیام جایشانکار" حول العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة، واكدا على تعزيز الحوار بين الاطراف الافغانية والذي من شانه ان يؤدي للمشاركة السياسية الشاملة لجميع الاطراف.

وجرى البحث خلال اللقاء بين ظريف وجايشانكار في طهران عصر اليوم الاربعاء حول القضايا الثنائية واحدث التطورات في المنطقة وكذلك اخر مستجدات الاوضاع في افغانستان والافاق القائمة امام المفاوضات الجارية في فيينا حول الاتفاق النووي الى جانب التعاون في مجال المواصلات والاتصالات ومن ضمنه التعاون في ميناء جابهار جنوب شرق ايران والذي بامكانه الارتقاء بالتعاون في المنطقة.

وحول الظروف القائمة في افغانستان اكد الجانبان ضرورة تعزيز الحوار بين الاطراف الافغانية والذي من شانه ان يؤدي الى طريق الحل للمشاركة السياسية الشاملة بين جميع الاطراف في افغانستان.

من جانبه اشار وزير خارجية الهند خلال المحادثات الى المفاوضات الجارية بين الحكومة الافغانية وحركة طالبان في طهران، موجها الشكر والتقدير لايران لمساعيها الرامية للتقريب في وجهات النظر بين الطرفين للوصول الى الحل السياسي الشامل.

وكان وزير الخارجية الهندي "سوبرامانیام جایشانکار" قد وصل الى طهران عصر اليوم الاربعاء حاملا رسالة من رئيس وزراء بلاده "ناندرا مودي" الى الرئيس الايراني المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي.

واعلن مصدر مطلع بان وزير خارجية الهند يحمل رسالة من رئيس وزراء بلاده الى الرئيس الايراني المنتخب آية الله ابراهيم رئيسي وسيجري محادثات مع نظيره الايراني حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية.

وفي هذا الصدد قال مساعد وزير الخارجية المدير العام لشؤون اسيا الجنوبية في الخارجية الايرانية رسول موسوي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان وزير خارجية الهند سيجري محادثات مهمة جدا خلال زيارته القصيرة الى طهران.

واضاف: انني على ثقة بان هذا اللقاء سيكون ركيزة اساسية للعلاقات الايرانية الهندية في فترة رئاسة آية الله رئيسي.

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