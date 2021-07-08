وفاة القائد الفلسطيني أحمد جبريل في دمشق .. فلسطين تنعاه

أفادت قناة "الميادين" الفضائية، مساء الأربعاء، عن وفاة القائد الفلسطيني الكبير أحمد جبريل مؤسس الجبهة الشعبية-القيادة العامة في مستشفى بالعاصمة السورية دمشق.

ونعت ​الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين​ - القيادة العامة أمينها العام ​أحمد جبريل​ "أبو جهاد" الذي وافته ​المنية​ يوم الأربعاء، في إحدى مستشفيات ​دمشق​.

وقالت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة “لقد أمضى جبريل حياته مناضلاً ومجاهداً في سبيل شعبه العربي الفلسطيني وأمته العربية ومن أجل تحرير الوطن الفلسطيني من الاحتلال الصهيوني الغاشم وكان قائدا مناضلاً من أجل قضايا أمته العربية والإسلامية”.

كتائب "الشهيد جهاد جبريل" نعت أيضاً، أمينها العام المؤسس أحمد جبريل، مشددة على "مواصلة الدرب على ذات الشوكة حتى التحرير، متوجهة بالدعاء له بالرحمة والمغفرة".

وأحمد جبريل، قيادي فلسطيني من مواليد عام 1938، أسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، لإيمانه بـ"الكفاح المسلح لتحرير فلسطين".

وقامت الجبهة الشعبية - القيادة العامة بعمليات عدّة ضد الاحتلال الإسرائيلي أبرزها "عملية الطائرات الشراعية" الشهيرة عام 1987.

*أبومازن يعزي بوفاة أحمد جبريل*

وعزى الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، يوم الأربعاء، في اتصال هاتفي، الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة طلال ناجي، بوفاة القائد الفلسطيني، الأمين العام للجبهة أحمد جبريل.

كما عزى أبومازن، في اتصال هاتفي، بدر جبريل، نجل الفقيد، داعيا الله عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

*منظمة الصاعقة: الراحل كان حليفاً مخلصاً لمحور المقاومة*

قالت منظمة الصاعقة، إن القائد الكبير أحمد جبريل "كان مقاوماً مؤسساً في الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير".

وأضافت المنظمة في بيان، إن "فقيدنا الكبير كان ملتزماً جذرياً بقيمنا ومبادئنا الوطنية وحليفاً مخلصاً لأصدقاء فلسطين"، مشيرة إلى أن الراحل كان "حليفاً مخلصاً لمحور المقاومة وعلى رأسها سوريا وإيران وحزب الله".

*حزب الله يعزي بوفاة القائد أحمد جبريل*

وتقدم حزب الله بأحر العزاء وأصدق مشاعر المواساة الى الشعب الفلسطيني وفصائله وقيادة وأعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة بوفاة القائد المقاوم أحمد جبريل (أبو جهاد).

وقال حزب الله، في بيان أصدره “لقد كانت فلسطين وقضيتها كل حياته حيث قضى عمره متنقلًا بين ساحات المعارك وميادين القتال، مؤمناً بالكفاح المتواصل طريقًا وحيدا للتحرير، ثابتا على الحق لا يحيد عنه ولا يزول، مؤمناً بوحدة المقاومين والمجاهدين في مختلف الجبهات، متصفاً بعزيمةٍ صلبة وروحيةٍ عالية وشجاعةً بطولية، وصفات رفيعة جعلته في المكان اللائق به في تاريخ فلسطين والمنطقة”.

واعتبر حزب الله أن “الشعب الفلسطيني فقد قامة عاليةً من قامات الشرف والفداء، وعزاؤنا ان امتنا وشعبنا الفلسطيني على خطاه في طريق التحرير والمقاومة والانتصار”.

*الجبهة الشعبيّة تنعي القائد الكبير أحمد جبريل*

ونعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بمكتبها السياسي ولجنتها المركزيّة وعموم رفاقها القائد الكبير أحمد جبريل "الذي جمعتنا وإيّاه تجربة التأسيس للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، وتجربة نضالٍ طويلة حكمتها المواقف المبدئيّة المشتركة من العدو الصهيوني ككيانٍ استعماري مغتصبٍ لفلسطين، وعلى أنّ النضال الوطني الفلسطيني هدفه هزيمة هذا الكيان وتحرير كامل فلسطين وعدم المساومة على أي جزء منها."

وقالت الجبهة في بيان لها "لن ينسى شعبنا للقائد الشهيد أبو جهاد دوره الريادي في تأسيس وإطلاق الثورة الفلسطينيّة المعاصرة ودوره البارز في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينيّة، وفي تأسيس وتطوير العمل العسكري الفلسطيني المستند إلى علمٍ وخبرةٍ تجلّت في العديد من العمليات العسكريّة النوعيّة ضد الكيان الصهيوني، وفي المواجهات التي خاضتها الثورة الفلسطينيّة ضد مخططات تصفيتها ودفاعًا عن وجودها، وقدّم ابنه الأكبر جهاد على هذا الطريق."

وقالت إنّ "رحيل القائد أحمد جبريل يُشكّل خسارةً لشعبنا ولحركته الوطنيّة ولعموم المناضلين والمقاومين في منطقتنا ولمحور المقاومة الذي حرص الراحل على تأصيله وتعميمه كخيارٍ نقيض لمحور التبعيّة والاستسلام والتطبيع في المنطقة، ومن أجل مراكمة وتوحيد طاقات شعوب أمتنا وقواها في النضال ضد الكيان الصهيوني وداعميه من قوى استعماريّة ورجعيّة."

واضافت "إنّ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تتوجّه بخالص عزائها من رفاق الجبهة الشعبيّة – القيادة العامة وعائلة الراحل الكبير، فإنّها على ثقة بأنّ مبادئ وتراث أبو جهاد سيبقى حاضرًا لديهم ولدى شعبنا على الدوام."

*حماس تنعى القائد الوطني أحمد جبريل*

ونعى حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس مكتب العلاقات الوطنية القائد الوطني أحمد جبريل" أبو جهاد" قائلا :" إن وفاة القائد أبو جهاد جاءت بعد مسيرة حافلة بالبذل والعطاء لوطنه ولشعبه ولقضيته على مدار سنين طويلة."

واضاف بدان في بيان صحفي "نسأل الله عز وجل أن يتغمّده برحمته ومغفرته الواسعة، وأن يحسن عزاء عائلته وأبنائه وأهله وذويه ومحبّيه، وأن يرزقهم الصبر والسلوان."

وهاتف بدران، الأمين العام المساعد للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة طلال ناجي معزيًا بوفاة أحمد جبريل.

وأكد بدران أن "وفاة القائد جبريل جاءت بعد مسيرة حافلة بالبذل والعطاء لوطنه وشعبه وقضيته على مدار السنين الطويلة."

*حركة المجاهدين تتقدم بالعزاء*

وتقدمت "حركة المجاهدين الفلسطينية" ممثلة بأمينها العام أسعد أبو شريعة "أبو الشيخ"، وأعضاء مكتب الأمانة العامة وكافة كوادر وأعضاء الحركة، بـ"التعزية القلبية الحارة من شعبنا الفلسطيني والرفاق في قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة- لوفاة القائد الوطني الكبير أبو جهاد"

وأثنت الحركة على مواقف الراحل الرافضة للاستسلام للصهاينة، والمتمسكة بدرب المقاومة، مستذكرة عمليات الجبهة البطولية ضد الكيان الصهيوني التي قادها بنفسه.

*المبادرة الوطنية تنعى القائد الوطني أحمد جبريل*

ونعت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ممثلة بأمينها العام د. مصطفى البرغوثي و قيادتها و أعضائها القائد الوطني البارز أحمد جبريل ( أبو جهاد) الأمين العام للجبهة الشعبية -القيادة العامة "و الذي كرس حياته وكل طاقاته للنضال الوطني من اجل حرية فلسطين و شعب فلسطين".

وفي بيان لها تقدمت المبادرة من قيادة الجبهة و كوادرها و اعضائها ومن عائلة الفقيد باصدق مشاعر التعازي و التضامن الرفاقي، وقالت "ستبقى ذكرى القائد الوطني ابو جهاد خالدة في نضال وانجازات شعبنا الفلسطيني."

*لجان المقاومة وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين تنعي القائد الكبير أحمد جبريل*

ونعت لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين ممثلة بامينها العام ايمن الششنية "ابوياسر" وقيادتها المركزيّة وعموم هيئاتها ولجانها العسكرية والتنظيمية والاعلامية القائد الوطني الكبير أحمد جبريل"ابوجهاد" الأمين العام للجهة الشعبية لتحرير فلسطين "القيادة العامة".

وفي بيان لها تقدمت لجان المقاومة من الجبهة الشعبية القيادة العامة ومكتبها السياسي ولجنتها المركزية "بأحر التعازي واصدق مشاعر المواساة لرحيل قائد كبير لطالما كان له دور كبير في مقاومة المحتل الغاصب."

وقالت "لن ينسى شعبنا الفلسطيني المقاوم للقائد الوطني الكبير "احمد جبريل" أبو جهاد" دوره الكبير في مقاومة العدو الصهيوني واذنابه ووكلائه في منطقتنا وكانت دائما فلسطين هي هدفه وقدّم ابنه الشهيد"جهاد جبريل "على طريق القدس والحرية وكان مسئولا عن الكثير من العمليات الفدائية والامنية ضد العدو الصهيوني المجرم ."

واضافت "إنّنا في لجان المقاومة نعتبر ان رحيل القائد أحمد جبريل يُشكّل خسارةً لشعبنا الفلسطيني المقاوم ولعموم المناضلين والمقاومين ولكافة احرار العالم."

وقالت "إنّ قيادة لجان المقاومة وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين وهي تتوجّه بخالص تعازيها القلبية والاخوية الصادقة من كافة رفاقنا واخواننا في الجبهة الشعبيّة" القيادة العامة" وعائلة القائد الوطني الفلسطيني الكبير"احمد جبريل" أبو جهاد" فانها تؤكد انه سيبقى خالدا في ذاكرة شعبنا ومقاوميه ."

*حزب الشعب الفلسطيني يتقدم بخالص التعازي برحيل القائد الوطني أحمد جبريل*

وعبر حزب الشعب الفلسطيني، عن خالص العزاء والمواساة في وفاة القائد الوطني الفلسطيني أحمد جبريل (أبو جهاد) الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة.

وأشاد الحزب في بيان له بمواقف "الفقيد ونضاله المتواصل من أجل تحقيق الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني".

وأعرب الحزب عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وللرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة برحيل مؤسس الجبهة وأمينها العام.

*الجهاد الاسلامي تنعي القائد والمناضل أحمد جِبْرِيل*

ونعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين ، الراحل الكبير القائد أحمد جِبْرِيل "أحد القادة التاريخيين في مسيرة التحرير التي يخوضها الشعب الفلسطيني ضد العدو الصهيوني . "

وتقدمت الحركة في بيان لها "بأصدق مشاعر العزاء والمواساة من رفاق الراحل الكبير وقيادة وكوادر الجبهة الشعبية - القيادة العامة "، كما تقدمت بالعزاء والمواساة من عائلة القائد وأبنائه." سائلين العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهمهم الصبر وحسن العزاء. "

وبهذه المناسبة أكدت حركة الجهاد الاسلامي على "الاستمرار في نهج الصمود والثبات و طريق المقاومة والتحرير."

«الديمقراطية»: كرس الراحل الكبير جبريل حياته في خدمة شعبه وجمع بين القول والفعل قائداً تاريخياً

وأصدر المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً في رحيل ووداع القائد الوطني أحمد جبريل الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، قال فيه:

يودع شعبنا، وحركته الوطنية المعاصرة، ومعهما حركة التحرير العربية وأحرار العالم، الراحل القائد الوطني الكبير أحمد جبريل، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، بعد حياة حافلة بالنضال المتواصل، في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وكل المشاريع التي تطال حقوق شعبنا المشروعة في تحرير أرضه، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين من أبنائه الى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948.

احتل أحمد جبريل، على رأس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة-موقعه المرموق في الصف القيادي الفلسطيني الأول، وانتمى الى مشروع مقاومة الاحتلال منذ مطلع شبابه، وشارك في تأسيس م.ت.ف، وكان عضواً في مجلسها الوطني الأول في مدينة القدس، وكانت له مساهمته الكبرى في إعادة بناء الشخصية الوطنية الفلسطينية وبرنامج التحرير والعودة، بكل وسائل النضال، وعلى رأسها الكفاح المسلح. حيث كان للرفاق في الجبهة الشعبية- القيادة العامة بقيادة الراحل الكبير أحمد جبريل، اسهاماتها المميزة في العمليات النوعية التي أسست الى جانب باقي فصائل المقاومة الفلسطينية مرحلة جديدة من مراحل النضال ضد العدو الإسرائيلي، من ضمن ما أثمرته، الانتفاضة الوطنية الكبرى لشعبنا في العام 1987.

كان جبريل شخصية قيادية وطنية فلسطينية، سخرت كل طاقاتها في خدمة القضية الوطنية، وقدم في هذا السياق ولده البكر المناضل جهاد جبريل شهيداً من أجل فلسطين، وقدم نموذجاً للقائد الوطني الذي يجمع بين القول والفعل وبقي في عهده حتى اللحظات الأخيرة من حياته.

إن المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وهو يودع رفيقاً، وقائداً وطنياً كبيراً وقامة نضالية ذات تاريخ حافل، يتقدم من الرفاق الأعزاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، والى أبناء شعبنا، كما يتقدم الى عائلة الراحل الكبير بأحر التعازي، وكله ثقة بأن القيادة الجديدة للجبهة الشعبية- القيادة العامة، سوف تصون الإرث الثري للراحل الكبير، في موقعها النضالي، وحرصها على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة قواه الوطنية ووحدة برنامجه النضالي، في إطار م.ت.ف الائتلافية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، والتي كان للراحل الكبير ولجبهته المناضلة الدور الذي لا يمحى في تأسيسها وتطويرها لتشكل الجبهة الوطنية المتحدة لشعبنا.

مجدلاني يعزى برحيل القائد الوطني أحمد جبريل باتصال هاتفي مع د.طلال ناجي

نعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني فقيد فلسطين القائد الوطني الامين العام المؤسس للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أحمد جبريل (أبو جهاد)،"الذي توفي اليوم في العاصمة السورية دمشق، بعد حياة حافلة بالنضال والدفاع عن قضية شعبنا."

وقدم الأمين العام للجبهة د.أحمد مجدلاني التعازي للجبهة الشعبية القيادة العامة باتصال هاتفي مع د.طلال ناجي باسم المكتب السياسي واللجنة المركزية.

وأضاف "لقد كانت فلسطين وقضيتها كل حياته حيث قضى عمره متنقلًا بين ساحات المعارك وميادين القتال، مؤمناً بالنضال طريقًا وحيدا نحو القدس وفلسطين، متصفاً بعزيمةٍ صلبة وشجاعة."

قائلا "فقد شعبنا الفلسطيني قامة وطنية".

يتبع...