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بالبالونات.. أطفال غزة يبعثون رسائلهم للعالم مطالبين بإنقاذهم

على أنقاض منزل عائلة الكولك بمدينة غزة الذي شهد مجزرة إسرائيلية في العدوان الأخير على القطاع، أطلق عشرات الأطفال بالونات في الهواء، تحمل رسائل تطالب العالم بإنقاذهم من القتل الإسرائيلي والحصار.
رمز الخبر: ۵۴۰۵۸
تأريخ النشر: 08 July 2021

وشارك في الفعالية التي نظمها مركز حماية لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عشرات الأطفال الذين حملوا لافتات خُط عليها شعارات باللغتين الإنجليزية والعربية دعوا فيها العالم بالتدخل لفك الحصار وإعادة إعمار المنازل المدمرة، وتوفير الحماية لهم.

كما أطلق الأطفال العشرات من بالونات الهيليوم التي كانت تحمل رسائلهم وصور الشهداء الأطفال الذين قضوا في العدوان الأخير على القطاع في مايو الماضي.

وفي كلمة بالنيابة عن الأطفال المشاركين بالفعالية، قال الطفل مالك الهمص، إن "إسرائيل هدمت المنازل على رؤوس الأطفال وهم نائمون وفقدوا عائلاتهم وأحبائهم".

وطالب الهمص العالم بالتحرك لإنقاذ أطفال غزة، وحمايتهم وأن يعيشوا بأمان وسلام أسوة بجميع أطفال العالم.

كما ناشد أحرار العالم "بالحفاظ على ما تبقى من طفولتنا وحقوقنا، وبناء المنازل التي دمرها الاحتلال".

بدوره، قال محامي مركز "حماية" ياسر الديراوي في كلمة خلال الفعالية إن "إسرائيل لديها سياسة ممنهجة باستهداف الأطفال، وسط صمت دولي وتجاهل لكل القوانين الدولية المعنية بحقوق الطفل".

وأكد الديراوي أن المركز وثق استهداف الاحتلال لعشرات الأطفال خلال العدوان، الذي خلف 66 شهيدًا ومئات الجرحى من هذه الفئة.

وطالب المنظّمات الدولية خاصة المعنية بحقوق الأطفال، بالتدخل "لوقف الانتهاكات"، داعيا إلى ضرورة "بذل المزيد من الجهود لملاحقة ومحاسبة إسرائيل قضائيا".

ولفت الديراوي إلى أن الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة حرم الأطفال من التمتع بأبسط حقوقهم، مطالبًا المجتمع الدولي بمحاسبة الاحتلال على الانتهاكات المتعمدة بحق هؤلاء الأطفال.

وعلى هامش الفعالية، قالت الطفلة ريهام مدوخ (13 عامًا)، لوكالة "صفا": إننا "نقف اليوم تحية لأرواح أصدقائنا الذين قتلتهم إسرائيل في الحرب الأخيرة".

وأضافت مدوخ أن "بعض الأطفال الذي استشهدوا في الحرب الأخيرة أصدقاء لي، وكانوا يحدثوني عن أحلامهم وطموحاتهم في الحياة ولكن الاحتلال الإسرائيلي حطمها وحرمهم من تحقيقها".

وبنبرة غضب، تساءلت: "ما ذنب الأطفال حتى يتم قتلهم، يجب أن نكون مثل كل أطفال العالم وأن نأخذ حقنا ونحقق أحلامنا".

وطالبت الطفلة مدوخ العالم بـ"إيقاف إسرائيل عند حدها وتوفير الحماية لنا وإنهاء الحصار والدمار".

المصدر:وكالة "صفا"

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