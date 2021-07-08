حركة الاحرار: لن نقبل بربط مسارات التفاوض وقادرون على مواجهة المحتل مجددا

أكد الامين العام لحركة الاحرار الفلسطينية خالد أبو هلال أن موقف المقاومة الفلسطينية واضح، ولا ربط بين مسارات التفاوض مع العدو الصهيوني، فقضية الاسرى لها علاقة بملف الاسرى الفلسطيني، وإعادة الاعمار هي استحقاق فلسطيني، وواثقون بأننا نستطيع انتزاعه من العدو رغما عنه، فهو حق انساني مكفول لكل الشعوب".

أضاف أبو هلال في تصريح لوكالة تابناك للأخبار: "الوسطاء لديهم فترة زمنية محددة من اجل تذليل العقبات والا المقاومة والشعب الفلسطيني قادرون على انتزاع حقوقهم بأنفسهم".

وتابع: "ارادة شعبنا هي التي تنتصر وملف الاسرى اثبت به شعبنا انه قادر على الاصرار على مواقفه، ومن حق شعبنا اعادة بناء ما دمره الاحتلال.

وأكد أبو هلال لتابناك أنه "في حال تنصل الاحتلال من استحقاقات معركة سيف القدس، فإن المقاومة الفلسطينية لديها الكثير من الخطوات والاوراق وهي لن تسمح للاحتلال بخنق الشعب الفلسطيني".

وحول معركة سيف القدس تحدث أبو هلال قائلا: "معركة سيف القدس هي خطوة على طريق المواجهة الشاملة مع الاحتلال ، ونحن نخوض على طريق صراع مفتوح مع الاحتلال، وضمن هذا الصراع نخوض الكثير من المعارك، وهي معركة وضعت النقاط على الحروف والاحتلال مرتدع عن الاعتداء عن شعبنا الفلسطيني".

وأكمل بالقول: "نحن امام مقاومة شعبية متصاعدة في الضفة، فقضية الارباك الليلي والبالونات الحارقة اصبحت مزعجة جدا للعدو الاسرائيلي ونعمل على تطوير هذه القدرات وصولا الى معركة جديدة مع الاحتلال ان استوجب الامر ذلك".