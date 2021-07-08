قضى حياة حافلة بالمقاومة والجهاد والفداء والتضحية على طريق فلسطين

عزى حزب الله في بيان له مساء اليوم الأربعاء برحيل توفي الأمين العام للجبهة الشعبية-القيادة العامة، أحمد جبريل "أبو جهاد"، اليوم الأربعاء، متأثرا بحالته الصحية في أحد مشافي العاصمة السورية، دمشق.

وقال حزب الله إنه "يتقدم بأحر العزاء وأصدق مشاعر المواساة الى الشعب الفلسطيني المقاوم وفصائله المجاهدة وقيادة وأعضاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة"، بوفاة "القائد الفلسطيني الكبير والمجاهد المقاوم أحمد جبريل (أبو جهاد)"، منوها بحياته "الحافلة بالمقاومة والجهاد والفداء والتضحية على طريق فلسطين، مقدما ابنه الشهيد جهاد فداء لترابها الطاهر".

وتابع حزب الله مشيدا بالراحل جبريل: "لقد كانت فلسطين وقضيتها كل حياته حيث قضى عمره متنقلًا بين ساحات المعارك وميادين القتال، مؤمناً بالكفاح المتواصل طريقًا وحيدا للتحرير، ثابتا على الحق لا يحيد عنه ولا يزول، مؤمناً بوحدة المقاومين والمجاهدين في مختلف الجبهات، متصفاً بعزيمةٍ صلبة وروحيةٍ عالية وشجاعةً بطولية، وصفات رفيعة جعلته في المكان اللائق به في تاريخ فلسطين والمنطقة".

واعتبر البيان أن "الشعب الفلسطيني فقد قامة عالية من قامات الشرف والفداء، وعزاؤنا ان امتنا وشعبنا الفلسطيني على خطاه في طريق التحرير والمقاومة والانتصار".

المصدر: العلاقات الاعلامية - حزب الله