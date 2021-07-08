جيش الإحتلال يغلق مقر "لجان العمل الزراعي" في رام الله ستة أشهر

أغلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الزراعي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، واعتقل مديرة لجان العمل الصحي شذى أبو عودة من منزلها في المدينة.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال شهود عيان إن قوة إسرائيلية "اقتحمت مقر لجان العمل الزراعي (غير حكومية) في حي سطح مرحبا بعد أن خلعت أبوابه".

وأضاف الشهود، أن جيش الاحتلال "أقفل الباب الرئيس بألواح معدنية صلبة، وعلّق قراراً يعلن فيه إغلاق المقر لمدة ستة أشهر وبشكل فوري".

ولجان العمل الزراعي، هي مؤسسة فلسطينية أهلية بارزة، تمتلك فروعا في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وبحسب نشرة تعريفية خاصة بالمؤسسة، فإنها تعمل في "التنمية الزراعية".

وفي سياق متصل "اعتقل الجيش الإسرائيلي شذى أبو عودة مديرة لجان العمل الصحي (غير حكومي)، خلال اقتحام منزلها في مدينة رام الله" بحسب شهود عيان.

وأضاف الشهود، أن القوات الإسرائيلية "صادرت مركبة تتبع لجان العمل الصحي قبل انسحابها من المكان".

وفي 9 حزيران/ يونيو الماضي، أغلق الجيش الاحتلال الإسرائيلي، مقر الإدارة العامة للمؤسسة لمدة ستة أشهر بدعوى "مبررات أمنية".

وقالت المؤسسة في بيان صحفي في حينه، إن قوة إسرائيلية اقتحمت مقرها في رام الله، ودمرت محتوياته وصادرت أجهزة حاسوب.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي حتى الساعة (7:00 ت.غ) أي بيان حول إغلاقه مؤسسة لجان العمل الزراعي، أو اعتقال مديرة لجان العمل الصحي.

يذكر أن المنطقتين اللتين اقتحمهما الجيش الإسرائيلي في رام الله تقعان ضمن المناطق (أ) وهما حسب اتفاق "أوسلو" خاضعتان للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية.

وقسمت الضفة الغربية وفق الاتفاق الذي وقع عام 1993 إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الفلسطينية، و(ب) وتخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والإدارية الفلسطينية، و(ج) وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارية الإسرائيلية.