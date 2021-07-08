التصدي لمحاولة تقدم لمسلحي قوى التحالف السعودي في مواقع بمحافظة البيضاء

وزع الإعلام الحربي مشاهد جديدة لعمليتين عسكريتين للجيش واللجان الشعبية بالتعاون مع أبناء القبائل في مديريتي الزاهر والصومعة في البيضاء والتي استعادت خلالها عدد من المواقع وألحقت خسائر بشرية مادية في مسلحين من التكفيريين وآلياتهم.

مصدر عسكري أكد أن الجيش واللجان الشعبية بالتعاون مع أبناء القبائل نفذوا عمليتين عسكريتين في الزاهر والصومعة بمحافظة البيضاء ما أدى لمصرع وإصابة أكثر من 80 مسلحًا بينهم قيادات من القاعدة خلال عمليتي الصومعة والزاهر و استعادة عدد من المواقع في المديريتين.

المصدر:قناة المسيرة