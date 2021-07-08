سلطات الاحتلال تفرج عن الاسير الفلسطيني ثائر حلاحلة بعد اعتقال إداري دام نحو عامين

فرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ليل امس، عن الاسير ثائر حلاحلة، من سكان بلدة خاراس شمال غربي الخليل بعد اعتقال إداري دام نحو عامين.

وكالة تبناك الإخبارية_ استقبل وزير الأسرى عيسى قراقع، وحشد من المواطنين، الاسير المفرج عنه، قبالة مخيم العروب، حيث اعتبر قراقع الإفراج عن حلاحلة، بأنه "نصر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث انتصرت إرادة الاسير على السجان، بكل جبروته وطاقته*.

يشار الى ان إطلاق سراح الاسير حلاحلة جاء من مستشفى سجن الرملة، حيث نقل في سيارة إسعاف إسرائيلية، أوصلته الى نقطة تماس مع الجانب الفلسطيني، حيث نقل الى سيارة إسعاف فلسطينية توجهت به الى منزله في بلدة خاراس.

وكان الاسير حلاحلة قد خاض إضرابا عن الطعام استمر 78 يوماً، احتجاجا على اعتقاله الإداري، حيث تمكن والأسير بلال ذياب من الحصول على وعود من مصلحة السجون بعدم تجديد اعتقالهما بعد إضرابهما عن الطعام.