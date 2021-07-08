الملك يتسلم أوراق اعتماد 12 سفيرا لدى البحرين

تسلم الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير امس الثلاثاء، أوراقَ اعتماد عددا من السفراء الجدد لدى البحرين.

تسلم الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في قصر الصخير امس الثلاثاء، أوراقَ اعتماد عددا من السفراء الجدد لدى البحرين.

ونشرت الرئاسة البحرينية بيانا،تلقى" تابناك" نسخة منه،اعلنت فيه اسماء السفراء الجدد وهم كل من "الحبيب عباس عبد الله سفير جمهورية القمر المتحدة، جورج دكرّت بهنا سفير جمهورية تشيلي، بيريك آرين سفير جمهورية كازاخستان، مهير مكر- توميان سفير جمهورية أرمينيا، بالاش شلما - سي سفير جمهورية هنغاريا، كونستان- تينوس بيبري- جوس سفير جمهورية اليونان، إيمانويل هاتيجيكا سفير جمهورية رواندا، ميغيل خوسي مورو أغيلار سفير مملكة أسبانيا، لارس بيرا بيريز سفير جمهورية غواتيمالا، أوتو بنجر- تنيك سفير جمهورية سلوفينيا، كريسبن توغا مافودزا سفير جمهورية زيمبابوي، وخوسيه لويس ساليناس مونتيس سفير جمهورية البيرو."