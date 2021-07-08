الصحفي الريماوي يدعو الاخيرة لـ"تصحح منهجيتها"

دعا الصحفي علاء الريماوي، السلطة الفلسطينية إلى أن تصحح منهجيتها وإثبات ذلك من خلال محاسبة قتلة المعارض السياسي نزار بنات.

وكالة تبناك الإخبارية_ طالب الريماوي، الذي أفرج عنه الأمن الفلسطيني الثلاثاء،، بعد اعتقاله ثلاثة أيام، المنظومة السياسية بأن تكون مقنعة لشعبها، وأن تحترم المواطنين في توجهاتهم.

وقال: "حرام أن نعلم أولانا مبدأ الخوف، وحرام على شعب تحت الاحتلال أن يكون تحت منظومة لا تقبل النقد".

وأضاف "لا أحد يدعو للتخريب والتخوين وعندما نتحدث عن السلطة فإننا نريد الإصلاح".

وأشار الريماوي إلى وجود "إرادة سياسية" خلف اعتقاله خاصة، وأن وزارة الأوقاف يقوم عليها محمد اشتية وهو مسؤول أيضًا عن وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التي قتلت نزار بنات.

وحمل الريماوي رئيس الوزراء محمد اشتية المسؤولية القانونية عن اغتيال بنات، وعن إصدار مذكرة تحقيق بحقه.

وشدد على أن "الصحفيين لديهم مهنة الحقيقة، وأنهم يتحدثون في كل الفضاء عن فلسطين والحقوق بكليتها والتفاصيل المتعلقة بالحقيقة".

وعبر الريماوي عن عتبه على الأجهزة الأمنية التي تحولت من قطاعات عمل مجتمعية إلى قمعية، داعياً الأمن والقضاء ومكونات السلطة أن ترعى مبدئية الوطن.

وتظاهر قبل يومين عشرات الصحفيين إلى جانب عائلة الريماوي، أمام مجلس الوزراء في رام الله، رفضًا لاعتقاله.