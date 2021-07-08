الرئيس صالح يؤكد على اهمية دور مفوضية حقوق الانسان بمتابعة ملفات السجون

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاربعاء، على اهمية دور مفوضية حقوق الانسان بمتابعة ملفات السجون .

وقال بيان لرئاسة الجمهورية تلقى "تابناك" نسخة منه، إن" الرئيس صالح استقبل في قصر السلام ببغداد أعضاء مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان ".

واضاف ان "رئيس الجمهورية أكد خلال اللقاء على أهمية المفوضية ودورها الأساسي الذي تقوم به في متابعة ملف حقوق الإنسان ، لاسيما القضايا المرتبطة بالحقوق والحريات العامة، ومتابعة ملفات السجون وحرية التعبير والعنف الأسري وحقوق المرأة والمكونات، وأوضاع النازحين وغيرها من القضايا المهمة".

وأشاد صالح وفقاً للبيان "بحصول المفوضية العليا لحقوق الإنسان على التصنيف الدولي (A)"، متمنياً "لها مزيداً من النجاح، في إداء المهام الموكلة إليها بشكل فعّال وبما يخدم الهدف المرسوم لها في متابعة ملف حقوق الإنسان في العراق".