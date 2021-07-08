سلطات الاحتلال تجبر مواطنا فلسطينيا على هدم منزله ذاتيا في بلدة الطور شرقي القدس

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الثلاثاء، مدرسة قيد الإنشاء، في حي ضاحية السلام، شرق القدس.

وكالة تبناك الإخبارية_ قال شهود عيان إن السلطات الإسرائيلية استخدمت جرافة لهدم المدرسة، التي تقول إنها بُنيت دون الحصول على ترخيص.

وتخلل عملية الهدم مواجهات بين عدد من الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، الذي وفّر الحماية للطواقم التي نفذت عملية الهدم.

وأشار شهود العيان إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت فلسطينيا واحدا على الأقل.

ومن جهة ثانية، أجبرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي بالقدس المحتلة، المواطن يوسف أبو غنام على هدم منزله ذاتيا، في بلدة الطور.

وهذه هي المرة الثانية، التي يتم فيها هدم المنزل، الذي يأوي 20 شخصا، بداعي البناء غير المرخص.

وكانت البلدية قد أنذرت المواطن أبو غنام بهدم منزله ذاتيا، وإلا فإنها ستقوم بهدمه وتغريمه أجرة الهدم.

ومؤخرا، لجأت البلدية الإسرائيلية في القدس إلى تصعيد قرارات الهدم الذاتي بالقدس، لتفادي الانتقادات الدولية لعمليات الهدم.

ويشتكي الفلسطينيون من أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تفرض قيودا مشددة على عمليات البناء شرقي القدس ومحيطها.